Rachid Ghezzal, Leicester City'nin kamp kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal, Leicester City'nin kamp kadrosuna dahil edilmedi.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 01:55 Son Güncelleme:
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal ile yeniden anlaşmıştı.
Cezayirli yıldız Leicester'ın son oynadığı hazırlık maçında forma giymişti.
İngiliz kulübü kamp programını açıkladı. Rachid Ghezzal ise kadroya dahil edilmedi.