Futbol Rachid Ghezzal, Leicester City'nin kamp kadrosuna alınmadı

Rachid Ghezzal, Leicester City'nin kamp kadrosuna alınmadı

Futbol

Rachid Ghezzal, Leicester City'nin kamp kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal, Leicester City'nin kamp kadrosuna dahil edilmedi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 01:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal ile yeniden anlaşmıştı.

Cezayirli yıldız Leicester'ın son oynadığı hazırlık maçında forma giymişti.

İngiliz kulübü kamp programını açıkladı. Rachid Ghezzal ise kadroya dahil edilmedi.

İlgili Haberler
Ghezzal transferinde flaş iddia! Beşiktaş ile anlaştıGhezzal'ın akıbeti yine belirsiz! Menajeri gelmedi



Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'da 8 ayrılık! Hayal kırıklığı...