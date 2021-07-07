Rachid Ghezzal o haberi paylaşıp 'yanlış' dedi

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Rachid Ghezzal, babasının söylediği iddia edilen ve Galatasaray'dan teklif aldığı ancak kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği yönündeki haberlere, "Yanlış" diyerek cevap verdi.

Ayrıca Cezayirli oyuncu profilindeki kartal emojisini ve Beşiktaş yazısını şimdilik kaldırdı.

Ne olmuştu?

Rachid Ghezzal'ın babası Mohamed Ghezzal, oğlunun geleceği ile ilgili olarak Fanatik'e konuşmuştu. Galatasaray teklifini doğrulayan Mohamed Ghezzal, oğlunun yüzde 100 Beşiktaş'ta kalacağını söylemişti.

Baba Ghezzal'ın, "Oğlumun bu sezon gösterdiği performansın ardından sadece Beşiktaş değil Galatasaray da bize teklif yaptı. Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz. Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul’da ve Beşiktaş’ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor" dediği aktarılmıştı.