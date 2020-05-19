'Racon' çetesine baskın kamerada

İki suç örgütünün liderleri ve üyeleri sosyal medya üzerinden karşılıklı tehdit videoları yayınladı. Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri iki çeteye eş zamanlı baskın yaptı. Çok önemli bir operasyona imza atıldı. Baskına dair görüntüler sadece Kanal D Ana Haber'de yayınlandı.

İşte o görüntüler: