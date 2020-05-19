'Racon' çetesine baskın kamerada
Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çok önemli bir operasyona imza attı. Geçen günlerde iki suç örgütünün liderleri ve üyeleri sosyal medya üzerinden karşılıklı tehdit videoları yayınlamışlardı. Ekipler bu iki çeteye eş zamanlı baskın yaptı. İşte detaylar...
19 Mayıs 2020, Salı 10:37 Son Güncelleme:
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İki suç örgütünün liderleri ve üyeleri sosyal medya üzerinden karşılıklı tehdit videoları yayınladı. Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri iki çeteye eş zamanlı baskın yaptı. Çok önemli bir operasyona imza atıldı. Baskına dair görüntüler sadece Kanal D Ana Haber'de yayınlandı.
İşte o görüntüler:
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