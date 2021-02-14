Radamel Falcao dönüyor: Bakalım bu kez ne kadar sürecek?

Galatasaray’da bir süredir takımla beraber antrenmanlara çıkan, ancak Fenerbahçe ve Alanya maçlarında kadroya alınmayan Radamel Falcao’nun bugün kulübede olacağı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim’in, tecrübeli golcüyü maç kadrosuna alacağı ancak son 15 ya da 30 dakika forma vermeyi düşündüğü belirtildi. Falcao'nun Mostafa Mohamed'ten formayı alması beklenmiyor.

Kolombiyalı forvet, Galatasaray formasını 31 maçta giyerken, 39 karşılaşmada ise oynamadı. Falcao son olarak 24 Ekim 2020’deki Erzurum deplasmanında forma giymişti.