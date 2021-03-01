Futbol Radamel Falcao Erzurum maçının ardından 500 bin euro'yu cebine koydu
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Radamel Falcao Erzurum maçının ardından 500 bin euro'yu cebine koydu

Futbol

Galatasaray'ın kayıp yıldızı Radamel Falcao, Erzurumspor maçında son 10 dakika oyuna girmişti. Erzurumspor maçıyla beraber bu sezonki 10. maçına çıkan Falcao, sözleşmesindeki madde gereği 500 bin euro kazandı.

01 Mart 2021, Pazartesi 10:42 Son Güncelleme:
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Uzun süren sakatlığının ardından BB Erzurumspor karşılaşmasında 86. dakikada oyuna giren Falcao, uzatmalarla beraber 10 dakika oynadı, 500 bin euro kazandı.

Her yıl için net 5 milyon euro garanti parası bulunan Kolombiyalı oyuncuya, sahalara döner dönmez piyango vurdu! 35 yaşındaki futbolcunun uzatmalarla beraber toplamda 10 dakikada sahada kalması, sözleşmesindeki bonus maddesinin yürürlüğe girmesi için yeterli oldu.

Bu sezon ligde 9, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 1 maçta forma giyebilen Falcao’nun mukavelesinde, oynadığı maç sayısına yönelik bonusları bulunuyordu.

Falcao bu sezon 5 maça ilk 11’de çıkarken, sonradan oyuna dahil olduğu maçların sayısı da Erzurum maçıyla beraber 5’e çıkınca, toplamda 10 karşılaşmada sahada yer almış oldu. Böylece 500 bin euro ekstra bonusu cebine koymuş oldu.

Kolombiyalı golcü, sakatlığı nedeniyle bu sezon 16 maç kaçırırken, 1 karşılaşmada ise cezası nedeniyle forma giyemedi.

Milliyet Skorer

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