Galatasaraylı Radamel Falcao örnek bir harekette bulundu. Çevresi aracılığıyla İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ekipman ihtiyacı olduğunu öğrenen Falcao, hasteneye koruyucu ekipman yardımı yaptı.

Tepecik Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbolcusu Radamel Falcao, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyaçlarını desteklemek için bir bağışta bulundu. Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakarlığını takdir ediyoruz. Desteğiniz, Covid-19 vakaları dahil tüm hastalarımızın hayatını kurtararak misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak" dendi.