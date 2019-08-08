Radamel Falcao kadro dışı
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lyon ile sahasında karşılaşacak olan Monaco'da Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco'nun yarın saat 21:45'te Lyon ile sahasında oynayacağı maçın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.
Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle; Kaleci: Benaglio, Lacomte Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore Forvet: Foster, Sylla