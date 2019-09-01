Galatasaray’ın yeni yıldızı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao Galatasaray ile anlaştı. Taraftarlar bugün 14.30’da İstanbul’a gelmesi beklenen Falcao’un futbol kariyeri ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, Radamel Falcao kimdir? İşte Falcao’nun futbol kariyeri…

RADAMEL FALCAO KİMDİR?

Radamel Falcao Garcia Zarate 10 Şubat 1986’da Kolombiya’da dünyaya geldi. Babası efsane Brezilyalı orta saha Paulo Falcao’ya olan sevgisi nedeniyle oğluna efsane golcünün adını verdi. Babası futbolcu olan Falcao babası gibi futbolcu olmak istedi.

Futbola 13 yaşında Kolombiya 2. Lig takımlarından Lanceros Boyaca başladı ve 2 yıl sonra River Plate ile devam etti.

Radamel Falcao, 2008-2009 sezonunda Arjantin ekibinin değişilmez golcüsü oldu. Kolombiyalı golcünün 32 maçta attığı 13 gol, onu Avrupa devlerinin takibine almasını sağladı. Yıldız oyuncu, 2009 yılında 5,5 milyon Euro karşılığında Portekiz devi Porto'nun yolunu tuttu. Falcao'nun Porto'ya attığı bu imza onu Avrupa'nın en iyi golcülerine arasına sokacak bir kariyer adımıyıdı.

2009/10 sezonunda Porto’ya gelen Falcao, burada lig şampiyonluğunun yanı sıra 2011’de UEFA Avrupa Ligi kupasını da kaldırdı. 2 sezonda 87 resmi maçta 72 gol atan Falcao, özellikle UEFA şampiyonluğunun kazanılmasında 16 maçta attığı 18 golle başrolü oynadı.

Porto'da 81 maçta 66 gol atan Falcao'nun yeni durağı İspanya oldu. 2011/12 sezonunda yaklaşık 50 milyon avro karşılığında Atletico Madrid’in yolunu tutan golcü, burada da klasını konuşturmayı sürdürdü ve 2 sezonda çıktığı 91 maçta 70 gol attı. 2012 yılında bu kez Atletico Madrid’le UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Falcao, bu kulvarda attığı gollerle “UEFA Avrupa Ligi’nin kralı” olarak da anılmaya başlandı.

Falcao, 2013/14 sezonu başında 60 milyon Euro karşılığında Monaco’ya transfer oldu. “Vergisiz” Monaco’nun yıldızları kadrosuna topladığı dönemin rekor transferi olan Falcao, ligin ilk yarısında 19 resmi maçta 11 gol kaydetti. 22 Ocak günü AS Chasselay’la oynanan hazırlık maçında amatör futbolcu Soner Ertek’in darbesiyle sol dizinden sakatlanan golcü, 2014 Dünya Kupası’nı kaçıracak kadar ciddi bir sakatlık yaşadı.

Sakatlığı sonrası 2014/15’te Manchester United’a kiralanan Falcao, ailesinin kökenlerinin geldiği Britanya’ya aslında çok yabancı olduğunu öğrendiği bu sezon zor dönemler yaşadı.

2016/17 sezonuyla birlikte küllerinden doğan Falcao, Monaco ile lig şampiyonluğunu kazandığı yıl, 43 resmi maçta 30 gol attı. Falcao sonraki iki sezonunda da golcülüğünü konuşturmayı sürdürdü ve 75 resmi maça 40 gol sığdırdı. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 39 maça çıkan Falcao, 39 maçta 16 gol kaydetti. Kariyeri boyunca 481 resmi maçta 276 gol atan Falcao, Kolombiya milli takımıyla çıktığı 89 maçta ise 34 gol kaydetti.