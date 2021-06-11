Futbol Radamel Falcao milli takıma alınmadı

Radamel Falcao milli takıma alınmadı

Futbol

Radamel Falcao milli takıma alınmadı

Galatasaraylı Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'nın Copa America kadrosunda yer bulamadı.

11 Haziran 2021, Cuma 09:25 Son Güncelleme:
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Kolombiya Teknik Direktörü Reinaldo Rueda, Copa America için kadrosuna açıkladı ve Galatasaray'ın 35 yaşındaki golcüsü Radamel Falcao dışarıda kaldı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan Falcao, çıktığı 17 resmi maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Yıldız forvet, Kolombiya A Milli Takım formasını ise 89 maçta giydi ve 34 kez ağları

Kolombiya, Copa America'da Brezilya, Ekvador, Peru ve Venezuela ile aynı grupta bulunuyor.

CNNTÜRK

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