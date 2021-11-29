Radamel Falcao, Mustafa Cengiz'i unutmadı
Falcao Galatasaray'a transfer olduğu dönemde başkanlık koltuğunda Mustafa Cengiz oturuyordu. Cengiz ve Abdürrahim Albayrak ile iyi ilişkiler kuran Kolombiyalı yıldız, başkanın vefatının ardından başsağlığı dileklerini iletti.
29 Kasım 2021, Pazartesi 10:30 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın 37'inci Başkanı Mustafa Cengiz, kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle dün akşam hayatını kaybetmişti. Eski Galatasaraylı Falcao, "Sayın Mustafa Cengiz'in ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi sunarım" cümleleriyle başsağlığı mesajını iletti.
Falcao, Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde transfer edilmiş ve yönetimdeki isimlerle yakın fotoğraflar vermişti.
Cengiz, Falcao'nun transferinde hemen önce kendisine Falcao'yu alması için tezahürat yapan taraftarla ise kendine has esprili tavrıyla, "Siz böyle bağırdıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor" demişti.
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