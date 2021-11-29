Galatasaray'ın 37'inci Başkanı Mustafa Cengiz, kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle dün akşam hayatını kaybetmişti. Eski Galatasaraylı Falcao, "Sayın Mustafa Cengiz'in ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi sunarım" cümleleriyle başsağlığı mesajını iletti.

Falcao, Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde transfer edilmiş ve yönetimdeki isimlerle yakın fotoğraflar vermişti.

Cengiz, Falcao'nun transferinde hemen önce kendisine Falcao'yu alması için tezahürat yapan taraftarla ise kendine has esprili tavrıyla, "Siz böyle bağırdıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor" demişti.