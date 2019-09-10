Yaşının 33 olması nedeniyle transferi eleştirilmeye çalışılan Falcao'nun sağlık kontrolleri ve detaylı vücut analizlerinde şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Galatasaray doktorlarında bile şaşkınlık yaratan, teknik ekibin ise yüzüne güldüren sonuçlara göre Falcao'nun metabolik yaşı 22. Kolombiyalı süper yıldızın vücut zindeliğiyle alakalı detaylı veriler ise şöyle:

Vücut yağ oranı: Dengeli

İç organ yağlanması: Düşük

Hücre içi ve dışı sıvı miktarı: Yeterli

Toplam su miktarı: İdeal

Vücut kas dengesi: Mükemmel