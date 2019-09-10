Radamel Falcao'nun metabolik yaşı 22
Galatasaray'ın dünya yıldızı Falcao'nun yaşı spekülasyonlara konu olmuştu. Yaz dönemini Monaco'dan ayrı geçirmesine ve ligin ilk haftalarında maç yapmamasına rağmen Türkiye'ye fizik olarak yüzde yüz hazır gelen Kolombiyalı'nın vücut yaşı da 22 çıktı.
Yaşının 33 olması nedeniyle transferi eleştirilmeye çalışılan Falcao'nun sağlık kontrolleri ve detaylı vücut analizlerinde şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Galatasaray doktorlarında bile şaşkınlık yaratan, teknik ekibin ise yüzüne güldüren sonuçlara göre Falcao'nun metabolik yaşı 22. Kolombiyalı süper yıldızın vücut zindeliğiyle alakalı detaylı veriler ise şöyle:
Vücut yağ oranı: Dengeli
İç organ yağlanması: Düşük
Hücre içi ve dışı sıvı miktarı: Yeterli
Toplam su miktarı: İdeal
Vücut kas dengesi: Mükemmel