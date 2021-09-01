Futbol Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu

Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu

Futbol

Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi bulunmasına karşın maliyeti nedeniyle kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao, La Liga'ya ekibiyle anlaştı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 01:21 Son Güncelleme:
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Sarı kırmızılılarda istenilen performansı gösteremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaşatan Kolombiyalı golcüye La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano talip oldu.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Rayo Vallecano, Radamel Falcao ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılılardan 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao'nun maaşının bir kısmını Galatasaray'ın ödeyeceği belirtildi.

İspanya La Liga'da mücadele eden ve başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.

2022 Dünya Kupası elemelerinde Kolombiya'dan davet alan 35 yaşındaki golcü, daha önce Atletico Madrid forması altında La Liga'da iki sezonda 52 gole imza atmıştı.

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