Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi bulunmasına karşın maliyeti nedeniyle kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao, La Liga'ya ekibiyle anlaştı.
01 Eylül 2021, Çarşamba 01:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sarı kırmızılılarda istenilen performansı gösteremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaşatan Kolombiyalı golcüye La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano talip oldu.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Rayo Vallecano, Radamel Falcao ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı kırmızılılardan 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao'nun maaşının bir kısmını Galatasaray'ın ödeyeceği belirtildi.
İspanya La Liga'da mücadele eden ve başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.
2022 Dünya Kupası elemelerinde Kolombiya'dan davet alan 35 yaşındaki golcü, daha önce Atletico Madrid forması altında La Liga'da iki sezonda 52 gole imza atmıştı.
BUNLARI DA OKUYUN