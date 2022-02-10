Radara takılınca fark edildi... 1 ton kaçak canlı midye yakalandı!
Edirne'de, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘ASELSAN Serdar-7M sahil gözetleme radarı’ ile tespit edilen teknede, Yunanistan'a götürülmeye çalışılan yaklaşık 1 ton canlı midye ele geçirildi.
10 Şubat 2022, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
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Sahil gözetleme radar sistemi projesi kapsamında Enez’e 12’nci istasyon olarak kurulan ‘ASELSAN Serdar-7M sahil gözetleme radarı’ ile tespit edilen tekne, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince takibe alındı.
Bir süre sonra durdurulan teknede yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istendiği belirlenen yaklaşık 1 ton canlı midye ele geçirildi.
Mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere tekneye el koyulurken, şüphelilere ‘Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet’ suçundan toplam 297 bin 214 lira ceza kesildi. Midyeler ise Enez sahiline bırakıldı.
Ünsal YÜCEL/ ENEZ (Edirne), (DHA)