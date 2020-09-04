Magazin Radyo D ailesi Giresun'daydı

Radyo D ailesi Giresun'daydı

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Radyo D ailesi Giresun'daydı

Giresun Dereli’de gerçekleşen sel felaketi sonrası Radyo D ailesi Giresun’a gitti. AFAD ekipleri ile birlikte çocuklara oyuncak dağıttı.

04 Eylül 2020, Cuma 15:11 Son Güncelleme:
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Radyo D programcılarından Adem Metan ve Polat Labar, AFAD ekipleri ile birlikte çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncakları gören çocuklar Radyo D programcılarını sevinçle karşıladı.  Yaşanan afet sonrası Giresun halkı bir daha böyle bir afetin yaşanmaması temennisinde bulunurken, Radyo D ekibiyle aynı anda bölgede bulunan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili şunları söyledi;

“Afet olduktan sonra milletimizin birlikteliği bu afetin elbette ki acısını unutturmaz. Ama milletimizin ortaya koyduğu asaletini de bir şekilde resmeder” dedi.

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