Radyo D programcılarından Adem Metan ve Polat Labar, AFAD ekipleri ile birlikte çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncakları gören çocuklar Radyo D programcılarını sevinçle karşıladı. Yaşanan afet sonrası Giresun halkı bir daha böyle bir afetin yaşanmaması temennisinde bulunurken, Radyo D ekibiyle aynı anda bölgede bulunan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili şunları söyledi;

“Afet olduktan sonra milletimizin birlikteliği bu afetin elbette ki acısını unutturmaz. Ama milletimizin ortaya koyduğu asaletini de bir şekilde resmeder” dedi.