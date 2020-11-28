Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen Medya Oscarları ödülleri sahiplerini buldu
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen Medya Oscarları ödülleri sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yılın en iyi tartışma programı ise Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge seçilirken, ekranların beyefendi ismi Kenan İmirzalıoğlu da ATV’de sunduğu Milyoner yarışması ile Oscar ödülünü aldı.
28 Kasım 2020, Cumartesi 12:20 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en köklü meslek kuruluşlarından Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından verilen Medya Oscarları bu yıl da sahiplerini buluyor. Ekranların ve radyoların en başarılı ve kaliteli yapımlarının ve yıldız isimlerinin ödüllendirildiği Medya Oscarları 16 Aralık’ta sahiplerini bulacak. En başarılı isimler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alacaklar.
RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, geleneksel hale gelen ödüllerin her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir titizlikle tespit edildiğini söyledi. Bursalı, RTGD’nin daima kendi alanında fark yaratan, kalitesinden ödün vermeyen ve Türkiye’nin saygısını kazanmış isimlere ödül verdiğini belirterek, “RTGD Yönetim Kurulu’nun yarısından fazlasını kadın gazeteciler oluşturuyor. Bu anlamda hala Türkiye’de tek derneğiz. Ödül alanları yürekten kutluyorum. Kadın gazetecilerin ödül almasından ise ayrıca büyük memnuniyet duyuyorum. Onların kız çocuklarına ve genç kızlara çok iyi örnekler olacağına inanıyorum” diye konuştu.
RTGD bu yıl da radyo ve televizyonun duayen isimlerini de ödüllendirdi. Yılın En İyi Radyo Yapımcısı, TRT Türkü’de program yapan Türk Halk Müziğinin usta ismi Mehmet Özbek oldu. Halk müziğinin sevilen ismi Özbek, Türküler Neyi Söyler Programı ile Medya Oscarı ödülünü aldı. En iyi radyo ise köklü bir kuruma Polis Radyosu’na verildi.
Cengiz Polatkan Özel Ödülü ise NTV ve NTV Radyo’da Türkçe bilgisiyle ile ilgili kısa programlar hazırlayan usta isim Levent Dönmez’e gitti.
Güven İslamoğlu'na ödül
CNN Türk’te yaptığı başarılı çevre programları ile adını duyuran Güven İslamoğlu da Yılın En İyi Gezi Kültür Programı Oscarını aldı.
Geçtiğimiz yılın en iyi tartışma programı Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge seçilirken, ekranların beyefendi ismi Kenan İmirzalıoğlu da ATV’de sunduğu Milyoner yarışması ile Oscar ödülünü aldı.
Yılın en başarılı erkek oyuncusu ise yine ATV’de Kuruluş Osman dizisi ile Türkiye’nin sevgisini kazanan Burak Özçivit’e verildi.
İŞTE GEÇTİĞİMİZ YILIN EN İYİLERİ (2019 MEDYA OSCAR ÖDÜLLERİ)
YILIN TARTIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI
TARAFSIZ BÖLGE - AHMET HAKAN- CNN TÜRK
YILIN EKONOMİ PROGRAMI MEDYA OSCARI
PİYASA HATTI -GÜZEM YILMAZ - BLOOMBERG HT
YILIN KUŞAK HABER PROGRAMI MEDYA OSCARI
-CENGİZHAN CEVAHİROĞLU-TRT HABER
YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI
SON SAYFA- MUSTAFA GÖKSU - A SPOR
YILIN TV DİZİSİ MEDYA OSCARI
HERCAİ - ATV
YILIN KADIN OYUNCUSU MEDYA OSCARI
EBRU ÖZKAN - HEKİMOĞLU - KANAL D
YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI
BURAK ÖZÇİVİT- KURULUŞ OSMAN- ATV
YILIN GÜNCEL PROGRAMI MEDYA OSCARI
HER AÇIDAN -FERDA YILDIRIM - BEYAZ TV
YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI
ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE EKONOMİDE SABAH - A PARA
YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI
KİM MİLYONER OLMAK İSTER -KENAN İMİRZALIOĞLU- ATV
YILIN GEZİ - KÜLTÜR PROGRAMI MEDYA OSCARI
YEŞİL DOĞA - GÜVEN İSLAMOĞLU - CNN TÜRK
YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI
TOPLUMSAL HAFIZA- HAKTAN UYSAL- A HABER
YILIN RADYOSU MEDYA OSCARI
POLİS RADYOSU
YILIN RADYO YAPIMCISI MEDYA OSCARI
MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NE DER - TRT TÜRKÜ
YILIN YEREL KANALI MEDYA OSCARI
KANAL 3 - AFYONKARAHİSAR
YILIN AKTÜEL SİYASİ PROGRAMI MEDYA OSCARI
BAŞKENT KULİSİ -MEHMET ACET- KANAL7
CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ
DİL YARESİ- LEVENT DÖNMEZ- NTV RADYO
NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ
ARKA SOKAKLAR EKİBİ - KANAL D
MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ
AN VE ZAMAN- KORAY ŞERBETÇİ-24 TV