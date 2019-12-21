Rafadan Tayfa yeni filmiyle çocuklara Göbeklitepe’yi anlatacak

2019’un Göbeklitepe yılı olması sebebiyle ayrı bir önem taşıyan filmde kahramanlarımız; Akın, Kamil, Hayri ve Mert bu kez tarihin sıfır noktasında Göbeklitepe’nin sırrının peşine düşecek.

Çocuklar, Rafadan Tayfa Göbeklitepe ile tarihe tanıklık edecek

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de insanlık tarihinin bilinen ilk tapınakları arasında yer alıyor. İnsanların henüz yerleşik hayata geçmediği bir dönemde inşa edilmiş olan bu tapınaklar tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Tarihin akışını değiştiren arkeolojik bir keşif olarak nitelendirilen Göbeklitepe’ye dair en çok merak edilen konu ise, o dönemde avcı olarak yaşayan insanların böylesi görkemli tapınakları nasıl yaptığı. Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini izleyen çocuklar, hem insanoğlunun medeniyeti nasıl şekillendirdiğinin hikayesine şahit olacak hem de Rafadan Tayfa ekibiyle bu gizemi çözmeye çalışacak.

Göbeklitepe ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılacak

Yapımcılığını İSF Studios’un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda İsmail Fidan oturuyor. Dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılacak olan Göbeklitepe’ye dair gizemlerin çözüleceği filmin senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme alıyor.

Gizem dolu maceralarıyla Rafadan Tayfa Göbeklitepe 27 Aralık’ta sinemalarda.