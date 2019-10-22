Rafael Nadal çocukluk aşkıyla evlendi

33 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile çocukluk aşkı 31 yaşındaki Mery Perello, İspanya’daki tarihi La Fortaleza kalesinde cumartesi günü evlenmişti. Çift, düğünden iki gün sonra gelin-damat olarak karelerini paylaştı.

Dünya tenisinin en önemli isimlerinden biri olan ve sayısız Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal Mery Perello ile 14 yıldır nişanlıydı. Birbirlerini çocukluklarından beri tanıyan çiftin evlenmek için bu kadar çok beklemiş olması dünya basınında şaka konusu olmuş, Nadal'ın elini neden bu kadar çabuk tuttuğu konusu esprili bir şekilde ele alınmıştı.

Nadal'ın en büyük rakibi İsveçli tenisçi Roger Federer da evlilikle ilgili konuştu. Düğüne davet edilmeyen Federer 'Zaten davet edilmeyi beklemiyordum, bunu sorun etmedim. Rafael'İ düğünden sonra aradım ve tebrik ettim. Onlara büyük mutluluklar diliyorum' diye konuştu.

Nadal'ın evliliğinden sonra tenis otoriteleri performansının nasıl etkileneceğini konuşmaya başladı. Tenisin 'Büyük Dörlüsü' olarak adlandırılan isimlerden sadece Nadal bekardı. Roger Federer 2009'da, Novak Djokovic 2014'te, Andy Murray ise 2015'te evlenmişti. Bu isimlerin hepsi evlendikten sonra kariyerlerinde yükselişe geçti ve art arda Grand Slam şampiyonlukları kazandılar. Şimdi gözler Nadal'ın evliliğinden sonra çıkacağı maçlara çevrilmiş durumda...