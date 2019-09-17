Rafet El Roman eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın darbedilmesiyle ilgili konuştu
6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, geçen hafta bebeğinin babası Temel Kankıran tarafından darbedilmişti. Ceren Kaplakarslan'ın yaşadıklarına esli eşi Rafet El Roman da kayıtsız kalmadı
İşte Rafet El Roman'ın açıklamalarından kesitler:
- Haberleri gördüm. İçler acısı. Çok üzüldüm Ceren adına... Tabii ki ilişkinin iç yüzü nedir, ne oldu bilmiyoruz ama gerekçe ne olursa olsun onu bu şekilde görmek beni içten yaraladı, çok üzdü.
'ESKİ EŞİM AMA YİNE DOSTUM'
- Ceren tabii ki benim eski eşim ama yine dostum, yine arkadaşım.
- İnanın şok oldum. Onu o halde gördüğümde... Ben ona da ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aramadım, konuşmadım.
- Her şeyden önce bu bir travmadır. Bu ömür boyu insanların unutamayacağı bir olaydır. Hepimizin çoluğunu, çocuğunu gerçekten Allah korusun. (Hürriyet)
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