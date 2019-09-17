Rafet El Roman eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın darbedilmesiyle ilgili konuştu

Rafet El Roman eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın darbedilmesiyle ilgili konuştu 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, geçen hafta bebeğinin babası Temel Kankıran tarafından darbedilmişti. Ceren Kaplakarslan'ın yaşadıklarına esli eşi Rafet El Roman da kayıtsız kalmadı