Rafet El Roman, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne almıştı. Rafet El Roman'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekmiş ve görüntüsü, 'Yüzüne dolgu mu yaptırdı?' sorusunu akıllara getirmişti.

Şarkıcı paylaştığı video ile bu iddialara cevap verdi. El Roman, "Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim. Hayata karşı direncimi ve heyecanımı yitirmiyorum. Hepsi bu." şeklinde konuştu.



