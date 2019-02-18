Rafet El Roman'dan estetik açıklaması

Şarkıcı Rafet El Roman, estetik yaptırdığı iddialarına çektiği video ile cevap verdi

18 Şubat 2019, Pazartesi 22:52
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Rafet El Roman'dan estetik açıklaması

Rafet El Roman, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne almıştı.  Rafet El Roman'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekmiş ve görüntüsü, 'Yüzüne dolgu mu yaptırdı?' sorusunu akıllara getirmişti.

Şarkıcı paylaştığı video ile bu iddialara cevap verdi. El Roman, "Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim. Hayata karşı direncimi ve heyecanımı yitirmiyorum. Hepsi bu." şeklinde konuştu.


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