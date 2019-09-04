Rafet El Roman, çocuklarının annesi Tuba Altıntop'tan 2013'te ayrılmıştı.

Rafet El Roman 2014'te de kendinden 20 yaş küçük olan Ceren Kalpakarslan ile evlenmiş ama mutluluğu eşinin bebek istemesi nedeniyle 2016'da son bulmuştu.

Daha sonra adı birçok isimle ile anılmıştı.

''HAYAT ARKADAŞIMI ARIYORUM''

Geçen günlerde de ''Evlenmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusuna ''Şu anda hayır. Hayat arkadaşımı arıyorum. Çapkınlık doğru insanı bulana kadardır'' yanıtını vermişti.

29 yaşındaki İzmirli turizmci Gamze Davgana ile aşk yaşamaya başlayan Rafet El Roman ilk tatili için rotayı yurt dışına çevirdi. Çiftin tatillerini Gamze Davgana sosyal medya hesabından paylaştı.

Rafet El Roman tatil dönüşlerinde Çeşme'de birlikte çekilen pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.