Raflarda promosyon yarısı

Tüketicinin indirimli ürün peşinde koşması büyük zincir marketlerde promosyon rekabetini başlattı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Önceki yıllarda promosyonlu satışlar toplam içinde 3’te 1’lik pay alırken, şimdi satışlarının yarısı promosyonlu ürünlerden oluşuyor” dedi.

4 ÜRÜNDEN 3’Ü

Ürünlerde enflasyon etkisini azaltmak için private label (özel) markalı ürünler ile promosyonlu satışlara ağırlık verdiklerini belirten Kutay Kartallıoğlu, yüzde 60’a varan indirimlerle son 3 ayda müşteri trafiğinin yüzde 4 arttığını söyledi. Gıda dışında kalan temizlik ve bakım gibi ürünlerin satışında promosyonlunun payının yüzde 75’e ulaştığını belirten Kartallıoğlu, “Yani 4 üründen 3’ü promosyonlu olarak satılıyor” diye konuştu.

SEBZE YÜZDE 50 UCUZLAYACAK

Fiyatların yüksek olduğu dönemde çözüm olarak geliştirilen tanzim satışların, ihtiyaç kalmadığı için nisan sonu itibarıyla kalktığını belirten Kartallıoğlu, “Yaz dönemi geldi, artık meyve sebze bollaştı, ucuzladı. Patates 4 TL’ye, salatalık 3 TL, domates 5 TL’ye düştü. Yaz sebzesi yüzde 50 ucuz olacak” dedi. Meyve sebzede üreticiyle market rafları arasındaki fiyat makasını değerlendiren Kartallıoğlu, “ Tarlada 3 TL’ye olan şeyin markette 10 TL olduğu yönünde yanlış bir algı var. Bu ürünlerde kâr marjı çok düşük hatta bazı marketler sebze meyvede zararına satış yapıyor” dedi.

120 MİLYON TL YATIRIM

CarrefourSA’nın 2019 yılı hedefleri hakkında da bilgi veren Kartallıoğlu, şunları söyledi: “612 mağazamız var. Bu sayıyı yılsonuna kadar 640’a çıkaracağız. 120 milyon TL’lik yatırım bütçemizin yarısı, yeni mağaza açma ve var olan bazı mağazaları yenilemeye ayrılacak. 53 ildeyiz. Yeni illere ve ilçelere gireceğiz. Yeni mağazalarla beraber de 500 kişiye daha istihdam yaratacağız.”