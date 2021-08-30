TV8'in sevilen yarışası MasterChef Türkiye'de eleme gecesinde yarışmacılar Ragiz tarifi için kıyasıya mücadele etti. Peki, Ragiz nasıl yapılır? Ragiz tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

RAGİZ TARİFİ

Ragiz malzemeler

Makarna hamuru için;

15 adet yumurta sarısı

150 gram semolina

150 gram un

1 adet taze trüf mantarı

Balık bolognes için;

4 adet deniztarağı

4 adet Jumbo karides

1 adet dil balığı

1 adet kalamar

1 diş sarımsak

Domates sosu için;

4 adet arpacık soğan

300 ml domates püresi

200 gram domates salçası

2 diş sarımsak

1 demet maydanoz

Tabak yanı için;

6 adet kum midyesi

6 adet siyah midye

Zeytinyağı

Soğan

Yeşil yağ için;

300 gram zeytinyağı

75 gram maydanoz

75 gram taze soğan

Ragiz yapılışı

Makarna hamuru için ;

Un ve semolina karıştırma kabına alınarak homojen kuru bir karışım elde edilir. Bu karışımın ortasına bir çukur açarak içerisine yumurta sarılarını ekliyor ve yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurulan hamuru 1 saat dinlendiriyoruz.

Ardından dinlenen hamuru porsiyonluyor ve sırayla önce merdane ile biraz inceltip sonrasında makarna makinası yardımıyla istediğimiz inceliğe getiriyoruz. Açılmış olan iki hamurdan bir tanesinin üzerine mandolin yardımıyla trüf mantarı rendeliyor üzerini örtecek olan diğer hamuru ise kenarlarından çok hafif ıslatıyoruz. Hafif ıslatma işleminin sebebi iki hamurun yapışmasını sağlamak. Buradaki püf noktası çok ıslatmamaktır. Üst üste konulan hamurlar öncelikle merdane yardımıyla açılacaktır.

Merdane kullanmamızın sebebi, hamur ile trüf mantarının tamamen özdeşleşmesini sağlamaktır. Hazırladığımız hamuru makina yardımıyla kesiyor ve düzenli bir şekilde seriyoruz ki yapışma olmasın.

Yapılışı ve tabaklama

Soğanları ufak ufak kesip ayçiçek yağı ile kavurun. Ardından 2 diş sarımsağımızı püre haline getirip tenceremizin içine ekleyin. Domates salçası ve püresini ekliyoruz tenceremizi kısık ateşte bırakın. Tüm balık ürünlerini temizleyin ve kıyma makinasının en geniş olan ucu ile kıyma haline getirin. Balıklarımızı geniş bir tavada zeytinyağı ve sarımsak ile kavurun. Kavurma işlemi sırasında balık kıymasını ezmemeye dikkat edin. Balıklar tavada piştikten sonra içindeki yağ ve sarımsak ile domates sosunun içine ekleyin ve yine balık kıymasını ezmeden karıştırın. Yeşil yağ için malzemeleri 3-4 dakika boyunca blenderdan geçirin. Ortaya çıkan karışımı ufak bir tencerenin içine koyup 100 dereceye gelene kadar ısıtın. 100 dereceye gelen karışımı, bir tülbent ya da kahve filtresi eşliğinde süzün, ortaya çıkan yağı hemen bir kaba alıp buzlu su yatağına koyup soğutun. Bir tavaya soğan ve zeytinyağı koyup soğanlar ölene kadar pişirin. Ardından midyelerimizi ayıklamadan tavanın içine koyun. Midyelerin içi pişine kadar tavada pişirin. Midyeler pişir suyunu bırakınca tavadan alın. Makarnayı kaynar bir suya atıp 1-2 dakika boyunca haşlayın. Haşlanmış makarnalara bir cımbız yardımı ile şeklini verin. Üzerine hazırladığınız balık bolognes’i dökün. Tabağınızı yeşil yağ ve midyeler ile süsleyin.



