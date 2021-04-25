Hepimiz hayatımız boyunca farklı sebeplerden dolayı uçak yolculuğu yapıyoruz. Bu yolculuklardan bazılarının kısa bazılarının ise uzun mesafeli olduğunu söylemeliyiz. Bu noktada, bilhassa uzun mesafeli uçak yolculuklarını sorunsuz geçirmek adına neler yapmanız gerektiğini Botan Dalmış anlattı.

İşte tavsiyeler...

Rahat bir uçuş geçirmek istiyorsanız her şeyden önce doğru koltuk seçimi yapmalısınız. Koltuk seçimi öncesinde ihtiyaçlarınızı belirlemelisiniz. Bir başka deyişle, uyumak isteyip istemediğinize veya size hareket imkanı sunacak geniş bir alana ihtiyacınız olup olmadığına karar vermeniz şart! Bu noktada, yolculuk boyunca uyumak veya kendinizle baş başa kalmak istiyorsanız tercihiniz cam kenarı koltuklar olmalı! Fakat, yolculuk sırasında sürekli lavaboya gideceğinizi biliyorsanız koltuk seçiminizi arka taraflardan veya koridor bölümündeki koltuklardan yana yapmalısınız. Bazı insanlar geniş bir alanda oturmak isteyebilirler. Sizin de böyle bir talebiniz varsa uçağın acil çıkış kapısının bulunduğu alandan bir koltuk seçmelisiniz.

Yol boyunca mide sancısı ile karşılaşmamak adına yolculuk öncesinde veya sırasında ağır yiyecekler tüketmekten kaçınmalısınız. Buna ek olarak, uçak firmasının size sunduğu ikramlardan memnun olmayabilirsiniz. Uzun saatler boyunca aç kalmak yerine yanınızda bir şeyler bulundurup onları tüketmeyi tercih etmelisiniz.

Koltuk seçimi ve yeme içme hususlarını hallettikten sonra sırada uzun yolculuk sırasında neler yapacağınız konusu geliyor. Bu noktada, klasik yolculuk aktivitesi olarak kitap okumayı, müzik dinlemeyi, film izlemeyi veya oyun oynamayı tercih etmelisiniz.

Uçuş sırasında sürekli olarak bir şeyler ile ilgilenmek zorunda değilsiniz. Yolculuk boyunca dinlenmeniz şart! Daha iyi bir yolculuk geçirmek ve yolculuğun ardından kendinizi yorgun hissetmemek adına yolculuk sırasında az da olsa uyumalısınız.

Jetlag; özellikle uzun uçak yolculuklarının kabusu olarak biliniyor. Bu noktada, uçak yolculuğunuz sırasında iyice dinlenmeniz şart! Ayrıca, gideceğiniz yerin mevsim şartlarına uygun ve sizi rahat ettirecek türden kıyafetleri yanınızda bulundurmalısınız.

Uçak yolculuğunuzu istediğiniz gibi geçirmenizi sağlayacak türden eşyalardan faydalanmalısınız. Örneğin, boyun yastığı sayesinde çok rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz.

Siz de yukarıdaki hususlara dikkat ettiğiniz takdirde rahat bir uçuş geçirme şansına erişebilirsiniz.