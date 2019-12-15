Rahatlatan açıklama geldi: Para puanlar yanmayacak

Yılın son günlerine yaklaşılırken, vatandaşın yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken para puanların 2020’ye devredilip devredilemeyeceği merak konusu olmuştu. Bankacılardan rahatlatan açıklama geldi. Buna göre; vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanlar yıl sonunda silinmeyecek, gelecek yıl da kullanılabilecek. Bankalar süreli kampanyalar dışındaki puanları silerse hukuki yollara başvurma hakkı bulunuyor.

Tarih sınırı olanlar!

Yetkililer, bankaların düzenlediği özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkati çekerek, bunlara ilişkin ekstre ve mesaj yoluyla iletilen bilgilendirmelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Uygulamaların bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğine işaret eden yetkililer, kart sahiplerine, puanları konusunda bankalarını arayarak bilgi almalarını tavsiye ediyor.

Banka uygulamaları

YAPI KREDİ: Kazanılan puanları silme gibi bir uygulama yok.

GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ: Kazanılan bonus veya millerin yıl sonunda silinmesi şeklinde bir uygulama bulunmuyor.

ZİRAAT BANKASI: Kazanılan puanlar, bir yıl içerisinde kullanılmazsa gelecek yıla devrediyor, böylece herhangi bir hak kaybı yaşanmıyor.

DENİZBANK: Kartlarda biriken puanların silinmesi yönünde bir uygulama yok. 􀂨İŞ BANKASI: Biriken puanlar gelecek yıla devredilecek.

AKBANK: Kampanyalardan kazanılan chip-paralar silinmiyor. Zaman kısıtı olmaksızın puan biriktirilebilir.

VAKIFBANK: Standart puanlar gelecek yıla devrediyor. Sadece kampanya bazlı puanlar belirlenen süre sonunda devretmez.

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB): Kartlarda yıl boyunca biriken puanlar, sonraki yıllara devrediyor.