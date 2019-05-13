Rahatsızlanan adam hastaneye giderken intihar etti Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülmek istenen iş insanı, hareket halindeki otomobilin içerisinde belindeki silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti