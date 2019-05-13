Rahatsızlanan adam hastaneye giderken intihar etti
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülmek istenen iş insanı, hareket halindeki otomobilin içerisinde belindeki silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti
Olay, Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, iş insanı Ş. K. geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından 67 TG 299 plakalı hafif ticari kamyonetle hastaneye getirilmek istendi.
KAFASINA ATEŞ ETTİ
Kamyonet Kepez Mahallesi mevkisine geldiğinde iş adamı belindeki silahı çıkartarak kafasına ateş etti. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan iş adamına acil polikliniğinde ilk müdahalesi yapıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hayati tehlikesi bulunan iş insanı daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ş.K. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Savcılık'ın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
İHA