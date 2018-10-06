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Rahatsızlanan buzağısını otomobille tedaviye götürdü

Burdur'da bir vatandaşın, rahatsızlanan buzağısını otomobilin arka koltuğunda tedavisi için veterinere götürdüğü anlar, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

06 Ekim 2018, Cumartesi 18:34
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​Burdur'da ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, rahatsızlanan buzağısını otomobilinin arka koltuğuna bindirip, tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirdi.

Hava alması için arka kapı camının açık bırakıldığı otomobilde buzağıyı görenler, şaşkınlık yaşadı. Buzağının bu durumu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Tedavisi tamamlanan buzağı, yine otomobilin arka koltuğunda besihaneye götürüldü.

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