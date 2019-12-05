Rahim duvarı kalınlaşması nedir?

Ergenlik dönemi ile beraber kadın iç organlarında hormonların etkisi altında her ay döngüsel olarak değişiklikler oluşur. Rahim iç duvarı (endometrium) her ay adet döngüsünün ilk yarısında östrojen adı verilen hormonun etkisi ile kalınlaşmaya başlar. Bunun amacı, rahim iç tabakasını olası bir hamileliğe hazırlamaktır.

Adet döngüsü ve rahim duvarı kalınlaşması

Adet döngüsünün ortasında, yumurtalıktan bir yumurta atılır. Atılan yumurta fallop tüpü tarafından yakalanır ve tüp içinde rahime doğru ilerlemeye başlar. Yumurta atıldıktan sonra progesteron hormonu etkisi altında rahim iç duvarı kendini olası bir hamileliğe hazırlamaya devam eder. Şayet sperm rahim ağzından fallop tüpüne ulaşabilir ve yumurta içine girerse embriyo oluşmaya başlar. Embriyo tüpten rahim içine doğru hareket ederek kendisi için önceden hormonların etkisi ile hazırlanmış rahim iç tabakasına yerleşir.

Tam tersi durumda, yani gebelik oluşmaz ise, östrojen ve progesteron hormonu seviyelerinde ani bir düşme ile,rahim iç tabakaları dökülmeye başlar,yani adet kanaması olur. Bu normal adet döngüsü hormonların normal çalışması durumunda gerçekleşir. Ancak hormonların kendi içinde uyumlu çalışmasının bozulduğu durumlarda,rahim tabakasının her ay dökülmesi gerçekleşmez. Bu durumda rahim iç tabakalarında birikme yani kalınlaşma oluşabilir.

Rahim duvarı kalınlaşmasının diğer sebepleri

Hormonların düzensiz çalışmasının bir sebebi, her ay düzenli yumurtlamanın olmamasıdır.Bu durumda östrojen hormonu etkisi altında rahim duvarı kalınlaşmaya devam eder.Bu tür kalınlaşma genellikle anormal ve yoğun vajinal kanama şeklinde belirti verir.

Nasıl tanı konulur?

Tanı koymak için, rahim iç duvarından küretaj yoluyla parça alınarak patolog tarafından mikroskop altında incelenir. Bu kalınlaşma farklı hücre yapıları içerebilir ve bu hücre yapılarına göre sınıflandırılır. Tedavi edilmediği takdirde uzun dönemde bu sınıflandırmaya göre farklı oranlarda rahim iç duvarı kanseri riski taşır.

Nasıl tedavi edilir?

Rahim duvarı kalınlaşmasının sebebi progesteron hormonunun göreceli eksikliği olduğu için, tedavisi de progesteron hormonu ile yapılır. Bu hormon ağızdan verilen ilaç ya da rahim içine uygulanan hormonlu spiral şeklinde tatbik edilebilir. İlaç tedavisine dirençli ya da patolojik incelemede hücresel atipi bulunan olgularda cerrahi tedavi yapılabilir.





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