Rahim filminin yan etkileri var mı?

Radyoloji Uzmanı Dr. Cevat Bayrak rahim filminin riskleri ve yan etkileri hakkında konuştu:

"Tüpleri açık olan kadınların rahim filminden sonraki aylarda gebe kaldıkları sıklıkla görülür. Bunun başta gelen nedeni tüplerdeki küçük tıkanıklıkların açılıyor olmasıdır. Rahim filmi, tüpleri temizler, yumurta ve spermin buluşmasını kolaylaştırır. Endometriumu uyarmak suretiyle embriyonun rahim içine tutunabilmesini kolaylaştırır.

RAHİM FİLMİNİN RİSKLERİ NELERDİR?

• Alerji: Film çekilirken rahim boşluğu içine sıvı doldurulur. Kontrast madde olarak adlandırılan bu sıvının içinde iyot tuzu bulunur. Eğer rahim filmi çektirecek kişinin iyota hassasiyeti varsa alerji oluşabilir.

• Ağrı: Eski cihazlarla yapılan işlemlerde çok şiddetli ağrılar görülebilir. C kollu özel röntgen cihazı ile yumuşak kateterler kullanılarak yeni teknikle yapılan HSG incelemelerinde genellikle hiç ağrı olmaz. Yeni cihazlarla yapılan çekimlerde şiddetli ağrı meydana gelmemekle birlikte bazen ilaç, tüplerden geçerken adet sancısı gibi hissedilebilir.

• Kanama: Rahim filmi, rahmin tam önünden çekilmelidir. Rahme poz vermek için çengelli alet ve içeriye ilaç verilmesi için de demir kanül kullanılır. Bunlar bazen kanamaya yol açar. Artık pek çok merkezde eski teknik olarak bilinen bu yöntem kullanılmaz. C kollu röntgen cihazı ve yumuşak kateterlerle inceleme yapılmakta, rahmi çengelli alet ile çekmeye ihtiyaç olmamaktadır.

• Radyasyon: Rahim filmi çekimi sırasında X ışınları kullanılır. Rahim filminde kullanılan X ışını miktarı müsaade edilen sınırların çok altındadır.

• Baygınlık: HSG çekiminin ağrılı ve kanamalı geçeceğini düşünen hastalar genellikle bir korku içindedir. Nadiren bazı hastalar film çekiminden sonra baş dönmesi, mide bulantısı ve tansiyon düşmesi yaşayabilir.

• Enfeksiyon: HSG çekiminde steril malzemelerin kullanıldığından emin olmalısınız. Steril malzemeler kullanılması durumunda başka hastalardan mikrop bulaşma ihtimali yoktur. Az da olsa genital sistemde saklanmış enfeksiyonların alevlenmesi olasılığı vardır.

• Rahim delinmesi: Yumuşak kateterlerin kullanıldığı yeni tekniklerde rahim delinmesi riski ortadan kalmıştır."