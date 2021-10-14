Rahim Nedir?

Tıp dilinde uterus olarak tanımlanan, sperm ile yumurtanın döllenmesiyle meydana gelen embriyonun yerleştiği, gelişimini doğum zamanına kadar devam ettiren üreme organına rahim denmektedir.

Rahim bağırsakların önünde, leğen kemiğinin iç bölümünde ve idrar torbasının arkasında bulunur. Burada bahsedilen leğen kemiğinin iç bölümü de tıp dilinde coxa olarak geçmektedir.

Rahim sarkması, rahim iltihabı gibi hastalıkların oluşumunu anlayabilmek için öncelikle rahimin ne olduğunu iyi bilmek gerekmektedir. Memelilerdeki gebelik organı olan rahmin ucunda rahim ağzı bulunur. Rahmin yanlarında da boynuza benzeyen tüpler yer almaktadır. Şekil olarak rahim armut meyvesinin şekline benzetilir. Aynı zamanda rahim kasılma yeteneği çok güçlü olan kaslardan meydana gelir.

Rahmin içinde bir boşluk vardır. Bu boşlukta da rahim iç tabakası bulunur. Yapısı gereği içi oyuk bir organdır. Gebelikte döllenmiş olan yumurtayı bünyesinde barındırır ve zamanı geldiğinde de dışarı atar.

Rahim iltihabı nedir?

Rahim organını çok iyi bir şekilde kavradıktan sonra kadınlarda sıklıkla görülen rahim iltihabının ne olduğuna sıra geldi. Dişi üreme organı olarak bilinen döllenen yumurtayı saklayan bu rahmin iltihap kapmasına rahim iltihabı denmektedir.

Bu iltihap enfeksiyon olarak bilinmektedir. Cinsel ilişkiyle bulaşan bakteriler vajinadan rahme, tüplere ve yumurtalıklara yayılır. Rahim çeşitli bölümlerden oluşur. Eğer rahim zarı enfeksiyon kaptıysa bu durum endometrit olarak adlandırılır.

Bilindiği gibi iltihap vücudun çeşitli yerlerinde oluşabilir. Bu duruma bakteri ve virüsler neden olabileceği gibi kimyasal maddeler ya da vücuda giren farklı cisimler de sebep olabilir. Vücut zararlı maddeleri, mikropları ya da ölü hücreleri ortadan kaldırmak ister. Bunun için de bir savunma mekanizması geliştirir. Bu savunma mekanizması aslında kendini iltihap olarak gösterir.

Rahim iltihabı belirtileri nelerdir?

Rahim iltihabı kişiye çeşitli sıkıntılar yaşatır. Bu sıkıntılar aslında rahim iltihabının belirtileridir. İşte rahim iltihabının belirtileri şöyle sıralanmaktadır;

Şiddetli ağrı rahim iltihabından dolayı alt karında, makat bölgesinde veya pelviste yaşanabilir.

Yüksek ateş rahim iltihabı belirtisi olabilir.

Kusma rahim iltihabı belirtisi yaratabilir.

Titreme de rahim iltihabı belirtileri arasındadır.

Vajinal kaşıntı yaşanabilir.

Fazla olan vajinal akıntı kötü kokulu olabilir.

İdrar yapılırken ağrı olabilir.

İdrara çıkmada zorluk yaşanabilir.

Kanama sorunu cinsel ilişki esnasında veya sonrasında ağrıyla beraber kendini gösterebilir.

Rahim iltihabı belirtileri arasında adet kanamaları standart dışında olabilir. Adet dönemi dışında kanamalar yaşanabilir.

Yukarıda belirtilen bu belirtiler bazen hiç olmayabilir. Rahim iltihabı belirtileri bazen de çok hafif şekilde kendini gösterebilir. Her rahim iltihabını yaşayan kadında bu belirtiler olacak diye bir kural yoktur. Hatta rahim iltihabının belirtilerinin şiddeti de kişiden kişiye değişebilir.

Rahim iltihabı nasıl temizlenir?

Rahim iltihabının temizlenmesi aslında şarttır. Çünkü rahim iltihabı temizlenmezse kısırlığa bile yol açabilir. Rahim iltihabı belirtilerinden de kurtulmanın tek çaresi bu iltihabın temizlenmesidir. Rahim iltihabı tedaviyle temizlenebilir. Hatta eğer rahim iltihabının düzeyi azsa kadın ayakta bile çeşitli ilaçlarla temizlenebilir. Rahim iltihabının temizlenmesi ne kadar gecikirse tedavi düzeyi de bir o kadar zorlaşabilir.

Rahim iltihabı tedavi yöntemleri nelerdir?

Rahim iltihabı tedavi yöntemleri iltihabın düzeyine göre değişmektedir. Eğer rahim iltihabı düşük seviyedeyken tedaviye başlanırsa antibiyotik ilaçlar sayesinde ayakta tedavi yapılmaktadır.

Eğer rahim iltihabının belirtileri olan kusma, karında şişlik ve mide bulantısı çok şiddetliyse kişi hastaneye yatabilir. Antibiyotik tedavisi gören rahim iltihabı hastaları kontrol altında tutulur. 14 günlük bir süre antibiyotik tedavisi süresidir. Rahim iltihabı tedavisine olabildiğinde erken başlanmalıdır.

Ağrı kesici ve kusmayı önleyici ilaçlar da rahim iltihabı tedavisinde antibiyotik dışında tercih edilen yöntemlerdir.

Rahim iltihabı çeşitleri hakkında bilgiler

Rahim iltihabının tipleri iki şekilde kadında görülmektedir. Akut rahim iltihabı bunlardan biridir. Bu iltihap çeşidi enfeksiyon etkeninin çoğalması sonucunda kendini gösterir. Akut iltihabını yaşayan hastalar bir ya da iki gün süren kanamalardan ve ağrılardan bahseder. Akut rahim iltihabına bazı bakteriler yol açmaktadır.

Bir diğer rahim iltihabı tipi ise kronik rahim iltihabıdır. Bu tipte hastalar bir belirti yaşamaz. Tesadüf eseri bir muayene sonucunda rahim iltihabının olduğunu öğrenir. İlgili hasta sadece geçmiş dönemde akut rahim iltihabının belirtilerinden bahseder. Ara olan kanamalar ve kasık ağrısı bu hastalarda olabilir.

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