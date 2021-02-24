Rahim kanseri hakkında mutlaka bilinmesi gerekenler

Rahim kanseri, rahmin içini kaplayan tabakanın hücrelerinden kaynaklanır. Sağlıklı hücreler, vücudun normal fonksiyon görmesi için belli bir düzende büyür, bölünür ve ölür. Ancak bazen hücreler değişikliklere uğrar ve kontrol dışı büyüme görülebilir. Bu anormal bölünme komşu dokuları istila ederek tahrip etmeye başlar.

Rahim kanserlerinin çoğu adetlerin kesildiği dönemde postmenopozal (menopoz sonrası) kadınlarda ortaya çıkar. Menopoz sonrası görülen herhangi bir kanama, adet gören kadınlarda adet arasında kanama veya adet süresinin uzaması, anormal kanlı olmayan bir akıntı, pelvik ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı, kilo kaybı gibi bulgu ve belirtiler görülebilir.

RAHİM KANSERİ TEDAVİSİ

Rahim kanseri, erken tanı konduğunda tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Rahim kanseri cerrahi tedavi yöntemleriyle tedavi edilir, beraberinde radyoterapi ve kemoterapi de uygulanabilir. Genellikle laparoskopik yöntemler ile uygulanan cerrahi tedavide; rahim, yumurtalıklar ve tüpler çıkarılabilir. Ayrıca bölgesel lenf nodlarının çıkartılması ve çevre dokulardan örneklerin alınması da gerekebilir. Eğer cerrahi sonrası eldeki bulgular kanserin tekrarlama riskini gösteriyorsa histerektomi (rahmin alınması) sonrası radyasyon tedavisi de uygulanabilir. Kanser vücudun diğer bölümlerine yayılmış ise tümörün büyümesini durdurmak için kemoterapi ve/veya hormon tedavisi verilebilir. Kanser hücrelerini öldürmek için kemoterapi yani ilaç tedavisi de uygulanabilir.Rahim kanseri, erken tanı konduğunda tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır.





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