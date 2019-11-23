Konya Ereğli’nin Beyören köyünde yaşayan Rahim Demirbaş (79), bölgede ‘Orman Dede’ olarak tanınıyor. Matematik öğretmeni olarak başladığı meslek hayatına daha sonra dershane sahibi olarak devam etmiş. 47 yıllık bu süreçte binlerce öğrenciyi mezun etmiş, yüzlerce öğrencinin üniversiteyi kazanmasına katkı sağlamış. 8 çocuk babası Rahim Demirbaş, 1995’te lise son sınıf öğrencisi olan oğlu Yahya’yı trafik kazasında kaybetmiş.

Yahya'dan geriye kalan tek fotoğraf

500 dekarlık bir alan

Rahim Demirbaş, 1998’de Beyören köyünde, otun bile bitmediği 500 dekarlık çorak bir arazi arazi alıp oğlunun anısına fidan dikmeye başlamış. fidanları sulayabilmek için 10 kilometre öteden borularla su getirtmiş. Suyu depolayabilmek için ormana 6 havuz yaptırmış. 70 bin metrelik damla sulama sistemi kurmuş. Bu uğurda 3 evini satmış. dershanesini o dönem FETÖ’ye ait dershanelerle rekabet edemediği için kapatmış. Ancak devlete borçlu kalmış.

Rahim Demirbaş, “Orman yaparsak bunlardan istifade eden insanlar ve hayvanlardan dolayı Yahya’m sevabından faydalanır diye düşündüm” diyor.

Evlatları yardıma koştu

Borcunu ödeyemeyince ormanının haciz yoluyla satılması tehlikesi yaşayan Rahim Demirbaş’a bunca yıl yetiştirdiği, Türkiye’nin dörtbir tarafındaki öğrencileri sahip çıkmış. Vergi borçlarını dayanışmayla taksit taksit ödemişler. Tüm çocuklarını üniversitede okutan, 6 yıl önce de eşini kaybeden Rahim Demirbaş ormandaki evinde tek başına yaşıyor. Hedefi ağaç sayısını 50 bine çıkarmak. “Ölene kadar ağaç dikmeye devam edeceğim” diyor.