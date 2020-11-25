Cinselliğin düşmanı rahim sarkması tedavi edilir mi?

Rahim sarkması durumu genellikle üreme çağını tamamlamış olan ileri yaşlı denilebilecek kadınlar da görülse de az da olsa üreme çağını tamamlamamış olan kadınlarda da meydana gelebilmektedir. İdrar kaçırma, dışkılama sırasında zorlanma özellikle vajinal bölgede ele gelen kitle ile de kendini gösteren pelvik taban ya da rahmin sarkması, cinsel fonksiyon bozukluklarına da neden olabiliyor. Cerrahi müdahale ile tedavisi mümkün olan jinekolojik bir durumdur.

Tıpta rahim yani uterus doğum yapmamış bir kadında 5-6 cm, doğum yapan kadınlar da ise 6-7 cm büyüklüğünde olan bir organdır. Leğen kemiğinin iç kısmında idrar torbasının arkasında bağırsakların ise ön tarafında bulunan ve vajene açılan uterus vücutta sınırlı harekete sahip olan organlardan birisidir. Bir üreme organıdır.

Normal doğum, çoğul gebelik, östrojen hormonunun yetersiz olması ve yaşlılık gibi nedenlerden dolayı pelvik kaslar ve bağ dokuları gevşer. Bu gevşemeye bağlı olarak yer çekiminin de etkisi ile rahim; aşağı, yani vajenin içine doğru sarkma meydana gelir. Bu gevşemeye bağlı olarak da yer çekiminin de var olan etkisi ile rahim aşağı yani vajenin içerisine doğru ne yazık ki sarkar. Bu sarkma vajenin dışından görünecek kadar ileri boyutta olabilir. Rahim sarkması, her vaka da tedavi gerektirmese de kişinin günlük aktivitelerini engelleyebilir ve kısıtlayabilir. Bu durumlar da ise cerrahi tedavisi mümkündür.

Rahim sarkmasının belirtileri nelerdir? Rahim sarkması olduğunu nereden anlayabiliriz?

Rahim, yani üreme organımız olan uterus sarkmanın şiddetine bağlı olarak şikayetler, hafif ağrı şeklinde olabileceği gibi kişinin günlük rutinini etkileyebilecek düzeyde de meydana gelebilir. Rahmin az miktarda sarkmış olması genellikle hiçbir belirtiye yol açma ama genel olarak belirtileri maddeleyecek olursak:

- İdrar yapamama,

- İdrar kaçırma,

- Bağırsak hareketlerinde sorunlar,

- Belin alt kısmında ağrı,

- Vajinal kanamalar,

- Vajinal akıntılarda artış,

- Cinsel birliktelikte ağrı ve acı hissi,

- Vajinadan bir şey dışarıya çıkacakmış hissi, baskı,

- Vajenden dışarıya doku çıkmasıdır.

Rahim sarkması daha çok kimlerde görülür? Neden olur?

- İleri yaş

- Menopoz sonrasında östrojenin ani düşüşe geçmesi ve azalarak devam etmesi

- Yaşanmış çoğul gebelikler

- İri bebek doğurmak vajinal yol ile

- Normal doğum ve tekrarlayan normal doğumlar

- Doğumsal travmalar

- Geçirilmiş pelvis operasyonları

- Aşırı kilolu olmak

- Obez kadınlar

- Kronik şiddetli öksürükler

- Ağır kaldırmak

- Kronik kabızlık

Rahim sarkması önlenebilir mi?

Net olarak rahim sarkmasını kesin olarak önlemek mümkün olmasa da, risk faktörlerini azaltmak sağlanabilir.

Örneğin obeziteden korunmak ve kaçınmak, zayıflamak, egzersiz yapmak, kasların güçlü olmasına özen göstermek, uzun süren kabızlık şikayetlerinin kontrol altına alınması. Kronik öksürüğe sebep olan hastalığın tedavi edilmesi de rahim sarkmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Rahim sarkması tedavi edilmesi zorunlu bir durum mudur?

Hafif derece de rahim sarkmaları tedavi gerektirmez. Ancak rahmin vajenin dışına çıkacak şekilde sarkması, rahmin ele gelmesi bazı sağlık problemlerine yol açabilir bu gibi durumlarda mutlaka cerrahi tedavi gerekir. Örneğin; rahmin vajen dışına çıkması ile rahim iç çamaşırına temas edebilir. Ülsere neden olabilir. Rahmin sarkmış olması, diğer pelvik organlarının da sarkmış olma ihtimalini taşıdığını gösterebilir. Mesanenin sarkması durumunda idrara çıkmak zorlaşır ve sürekli idrar yolu enfeksiyonu olunur. Rektum üzerindeki bulunan bağ dokusu zayıflar ise, barsak hareketlerinin bozulmasına dışkılama alışkanlığının değişikliğine yol açabilir. Bu yüzden rahim sarkması durumunda dereceye göre tedavi yolu izlemek her zaman daha doğru olur. Özellikle ele gelen kitle durumunda vakit kaybetmeden bir hekime başvurmanızı öneririm.

Rahim sarkması ile doktora başvurduktan sonra tanı nasıl konulur?

Rutin bir jinekolojik muayenesi esnasında tanı koymak mümkündür. Eğer dışarıya gelen bir doku söz konusu değil ise jinekolojik muayene esnasında kaslarını sıkması istenebilir ya da bir test ile bile hastanın bulgularına göre rahim sarkması derecelendirilebilir.

Rahim sarkması tedavi seçenekleri nelerdir?

- Derecesi hafif olarak sınıflandırabileceğimiz rahim sarkmalarında çoğunlukla tedavi gerekmez. Ancak jinekolog takibi zorunludur. Bu tip vakalarda pelvik kasların güçlenmesinin sağlanması için kegel egzersizleri önerilebilir. Bunların yanı sıra kronik hastalıklar açısından hastaya önlemler konusunda uyarılarda bulunulabilir.

- Şiddetli rahim sarkmalarında ise farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Kişi eğer gebelik düşünüyor ise pesser adını verdiğimiz vajinal halkalar rahmi destekleyerek aşağı doğru sarkmasını engelleyen bir yöntemdir. Rahim zarar görmez. Önce doktor tarafından takılır ancak hastaya da anlatılabilir. Cinsel birliktelikte de halka kullanılabilir, herhangi bir zararı söz konusu değildir. Bir diğer seçenek histerektomi yani rahmin alınmasıdır. Eğer hasta, bebek düşünmüyorsa rahmin tamamı alınabilir.

Rahim sarkması ile ilgili bir şikayetiniz var ise bize ulaşabilirsiniz. En çok kendinizi sevin ve lütfen ihmal etmeyin.