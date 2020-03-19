İstanbul’da kültürü ve endüstri tarihini bir arada sunabilen tek adres olma özelliğini koruyan Rahmi M. Koç Müzesi, internet üzerinden de gezilebiliyor. Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüsü nedeniyle hayata geçirilen önlemler kapsamında 31 Mart 2020’ye kadar kapalı olan müzeyi isteyen Google Street View ile ziyaret edebiliyor.

Müzenin açık ve kapalı dahil olmak üzere 23 bin metrekarelik alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor. Zengin koleksiyonuyla geçmişten günümüze endüstri, ulaşım ve iletişim tarihine ışık tutan Rahmi M. Koç Müzesi’nde hem çocuklar hem de büyükler benzersiz bir yolculuğa çıkıyor.

Bilgisayar, cep telefonu veya tablet yardımıyla yapılabilen sanal gezi için adres:

http://www.rmk-museum.org.tr/istanbul/ziyaret-plani/google-sokak-gorunumu

Google Street View nedir?

Google Street View, Google Maps ve Google Earth teknolojileri ile bütünleşik olarak dünyadaki birçok kamuya açık alandan caddeler boyunca panoramik görüntülerin izlenebilmesini sağlıyor. Panorama görüntülerinin, çekilen fotoğraflarla birleştirilmesi ile elde edilen Google Street View, Türkiye’deki az sayıdaki mekanla birlikte Rahmi M. Koç Müzesi’nde de hizmet veriyor.

Rahmi M. Koç Müzesi hakkında kısa bilgi

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hali hazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahip. “Denizaltı” gezisinden, “nostaljik tren” turuna, uçaklardan klasik otomobillere kadar tarihin tüm detayları arasında gezintiye çıkma fırsatı sunuyor.

Rahmi M. Koç Müzesi ziyaret saatleri ve giriş ücreti

Rahmi M. Koç Müzesi, pazartesi hariç her gün, hafta içi 09.30-17.00, hafta sonu ve resmi tatillerde ise (1 Ekim - 31 Mart) 09:30-18:00 (1 Nisan - 30 Eylül) 09:30-19:00 saatlerinde ziyaret edilebilir.

Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 21 TL, öğrenciler için ise 9 TL.

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