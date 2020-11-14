Rahmi temizlediğine inanılan toplara karşı dikkat

İnternette satışı yapılan ve inci adı verilen ürünlerin rahmi temizlediği, yumurtalık kanserinden koruduğu ve doğum kontrol yöntemi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Aynı zamanda bu ürünlerin cinsel hazzı da arttırdığı verilen bilgiler arasında yer alıyor. Bu inci adı verilen şeylerin rahim içine bir kerede 3 adet yerleştirildiği verilen bilgiler arasında yer alıyor. Doktorlar git gide kullanımı yaygınlaşan bu ürünler hakkında önemli açıklamalarda bulundular.

Bu ürünlerin toksik şok sendromuna kadınlardakanama,koku ve ağrı şikayetlerine neden olduğu açıklandı.

Jinekologlar vajinanın kendi kendini temizleyen bir organ olduğunu vurgularken bu tür ürünlerin faydasız olduğu gibi ciddi sorunlara da yol açabileceğini dile getirerek kadınların uzak durmasını söylüyor.

Uzmanlara göre bu ürünlerin vajinada kokuya sebep olması bir nevi uyarı sinyali. Vajinada akıntı ve koku bu bölgede sorun olduğuna işaret ediyor. Benzer bir durumda hemen doktora başvurulması gerekiyor.





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