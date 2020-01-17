Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve Rahşan Ecevit, bu akşam yaşamını yitirdi. Acı haber sonrası Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit hayatı gibi konular internette aranmaya başladı. İşte Rahşan Ecevit hayatında merak edilenler...

Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit hayatı

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa’da doğdu. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946’da Bülent Ecevit ile evlendi.