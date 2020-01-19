Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmişti. Ecevit için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.









Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, birçok siyasetçi ve vatandaşlar katıldı. Ecevit'in mezarına konulmak üzere memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi. Cenaze namazından önce Şebinkarahisar sivil toplum kuruluşları, "Ahde vefanızı, memleketimize olan sevdanızı unutmayacağız” yazılı pankartlar açtı. Ecevit'in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından eşi merhum Başbakan Bülent Ecevit’in yanına defnedilmek üzere Devlet Mezarlığı’na götürüldü.









Törene katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hepimiz derin üzüntü içerisindeyiz. Rahşan Hanım, siyaset dünyamıza eşiyle birlikte uzun bir mücadele süreci başlattılar. Demokrasi açısından, hukuk açısından, liyakat açısından, siyasette temizlik açısından, dürüstlük açısından sadece Türkiye'ye değil tüm bölgeye, dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Onların ifade ettiği halkça düzeni bugün de arıyoruz, insanca bir yaşamı bugün de arıyoruz ve aramaya devam edeceğiz. Birlikte hapse girdiler. İşçilerin haklarını, yoksulların haklarını birlikte aradılar. Onların bıraktığı ilkeler bizim bugün için de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir. Bu vesileyle ben parlamentoda vekili olan olmayan tüm milletvekillerine şükran borçluyum. Ortak hareket etme açısından, en azından bir acı karşısından toplumun, parlamentonun birlikte olması bizim açımızdan da son derece değerlidir" diye konuştu.









İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Süt dağıtımı 100 bine yakın çocuğumuza yapılıyor. Yardım yapılan insanların deşifre edildiği ortamları göremedikleri için zannediyorlar ki biz süt dağıtımı yapmıyoruz. Ama biz veren elin alan elini görmediği kültürünü yaymak istiyoruz. Cumhurbaşkanı isterse süt verilen aileleri tek tek gezeriz. Mutlu da olurum kendisini misafir etmekten. Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgilerin verildiğini düşünüyorum. Umuyorum mektubuma cevap verir. Biz İstanbul’la ilgili bilgileri kendilerine aktarırız" ifadelerini kullandı.









Aynı kabre defnedildiler

Devlet Mezarlığı'na kadar araçla götürülen cenaze, alana getirildiğinde Rahşan Ecevit'in sevenleri tarafından defnedileceği mezara kadar omuzlarda taşındı. Dualar eşliğinde defin işlemi gerçekleştirilen Rahşan Ecevit, eski Başbakan Bülent Ecevit'le aynı kabre defnedildi.

Memleketinden toprak gönderildi

Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

İlçeden alınan toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi.

Yılancı, Şebinkarahisar halkının Rahşan Ecevit'i asla unutmayacağını ifade ederek kendisini her zaman saygı ve minnetle anacaklarını ifade etti.

Türk siyasetine damga vuran isim: Rahşan Ecevit

Türk siyasetine damga vurmuş kadın siyasetçilerin başında gelen Rahşan Ecevit, bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA), 97 yaşında yaşamını yitirdi. Ressam, yazar ve siyasetçi kimliği ile tanınan Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanlığını üstlendi.

Selanik'ten Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine yerleşen bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit, Robert Koleji'nden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Rahşan Ecevit, aynı okulda okuduğu Bülent Ecevit ile 1946'da evlendi. Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit'in eşine duyduğu sevgisi de en az siyasi yaşantısı kadar çok konuşuldu.

Şair kimliği ile de bilinen Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit'e sevgisini ona yazdığı "El ele büyüttük sevgiyi" şiiriyle anlatmıştı.

Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini "gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi" dizeleriyle anlatmıştı.

Rahşan Ecevit, Kadir Çelik'in yazdığı "Rahşan Ecevit Anlatıyor: Bülent'imle Bir Ömür" kitabında eşi Bülent Ecevit ile evliliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Evet biz mutlu olduk. Bir de şöyle düşünüyorum. Yani çok sıkıntılı günler geçirdik, siyasi açıdan zor günler geçirdik. Mitinglerimize gelince büyük tehlikeler atlattık mitinglerimizde falan. Yani üstümüze silahlar çevrildi, taşlar atıldı, sopalar kullanıldı falan filan ama hep mutlu olduk."

Eşinin ölümü sonrası Emrehan Halıcı ile Bülent Ecevit Vakfı'nı kuran Rahşan Ecevit, vefatına kadar vakıfta çalışmalarını sürdürdü. Rahşan Ecevit'in yazdığı "Pülümür'de Aşk" adlı roman, 2002'de tiyatroya uyarlanmıştı.

DSP'yi kurdu

Rahşan Ecevit, 14 Kasım 1985'te Demokratik Sol Parti'yi (DSP) kurdu ve genel başkanlığını üstlendi. O dönemde siyasi yasaklı olan Bülent Ecevit, DSP'nin 14. yıl dönümünde, kuruluşlarını şöyle anlatmıştı:

"12 Eylül döneminde de yoğun bir demokrasi mücadelesi verdik. Mücadelenin güçlüklerini göze alamayanlarla yollarımız ayrıldı ve DSP'yi kurduk. Ben o sırada yasaklıydım. Partinin kuruluşuna Rahşan Ecevit öncülük etti. Çok zor koşullarda Genel Başkanlığı üstlendi. Rahşan Ecevit'in, kurucusu olduğu Köylü Dernekleri'nden gelen örgütlenme deneyimi vardı. O deneyimini DSP'ye aktardı."

Rahşan Ecevit, 4 Haziran 2009'da istifa etti. 17 Ocak 2010'da kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2'nci Genel Başkanlığına seçildi. Ecevit, 22 Mayıs 2010'da 33. CHP Kurultayı'na bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıklamıştı.