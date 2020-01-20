Teklif, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasını taşıyor.

Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir." fıkrasının eklenmesini öngörüyor. Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi.









Aynı kabre defnedildiler

Devlet Mezarlığı'na kadar araçla götürülen cenaze, alana getirildiğinde Rahşan Ecevit'in sevenleri tarafından defnedileceği mezara kadar omuzlarda taşındı. Dualar eşliğinde defin işlemi gerçekleştirilen Rahşan Ecevit, eski Başbakan Bülent Ecevit'le aynı kabre defnedildi.





Memleketinden toprak gönderildi

Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

İlçeden alınan toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi.

Bu haberi de okudular Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı