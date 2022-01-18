Rain, 110 milyon dolar yatırım aldı

Türkiye’ye kısa bir süre önce giriş yapan kripto varlık platformu Rain, 10 Ocak'ta gerçekleşen Seri B yatırım turunda 110 milyon dolar yatırım aldı. Paradigm ve Kleiner Perkins'in liderliğinde yürütülen yatırım turuna Coinbase Ventures, GFC, MEVP, Cadenza Ventures ve CMT Digital katıldı.

Rain, aldığı yatırımı başta Türkiye olmak üzere faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde lisans almak, farklı bölgelere açılmak, teknolojisini geliştirmek ve ekibini büyütmek için kullanacak.

Rain, daha önce Ocak 2021’de MEVP liderliğinde yürütülen A serisi turunda Coinbase Ventures’ın katılımıyla 6 milyon dolar yatırım almıştı. 2021 yılında 1.9 milyar doların üzerinde işlem yaparken, aktif kullanıcı sayısı 185 bini aştı. 400'den fazla çalışanı bulunan Rain, 2022 yılında iki kat büyüme hedefiyle ekibini genişletmeye devam edecek.



