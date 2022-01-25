Rainbow Six Extraction inceleme

Extraction’ın hikayesi diğer zombi hikayeleriyle çok benzer aslında. Chimera parazitinin Amerika Birleşik Devletleri’nde hızla yayılmasının ardından eyaletler tahliye edilmeye başlıyor ve bazı aksiyonlar alınıyor. Biz de tam olarak burada devreye girip, REACT üyesi olarak yüksek teknoloji ekipmanlarımız ve yetenekli operatörlerimizle insanlığı kurtarmak için zombilerle savaşmaya başlıyoruz.

Daha önce Rainbow Six Siege’in Outbreak modu’nu oynayanlar Extraction’nın nasıl bir oyuna benzediğini daha iyi anlayacaktır. Extraction’ı basit bir şekilde anlatmam gerekirse bildiğimiz Siege mekaniklerinin daha Left for Dead tarzı bir oyuna entegre edilmesi diyebilirim. Arkadaşlarınızla birlikte zombilere karşı savaşmak çok zevkli oluyor ama bunu yaparken taktiksel davranmalı ve sürekli iletişim kurmalısınız.

Oyunda yapmanız gereken en önemli şey sessiz davranmak çünkü karşınızda insanlar değil zombiler var ve çok kolay çoğalabiliyorlar. Direkt mekanı basıp dikkatleri üzerine çekmenizi önermiyorum, Siege’de olduğu gibi önden küçük kameralı araç gönderip onların nerede olduğunu görebiliyorsunuz ve bunu sürekli kullanmanızda yarar var. Madalyonun diğer tarafına bakalım, silahlarla havaya ateş ederek girdiniz diyelim. Zombiler düşünebilen varlıklar olmadığı için size değişik uzuvlarıyla saldırıp parçalara bölmek isteyecektir. İşin kötüsü oyunun yapısı gereği siz onları öldürdükçe yenileri üremeye başlıyor ve bir süre sonra işler iyice zorlaşıyor.

Gelelim operatörlere, Extraction da hızlı bir başlangıç yaptığınız için oyuncuların ilk başta bir kafa karışıklığı olabiliyor. Ubisoft’un burada yaptığı güzel şeylerden biri Siege’deki tanıdık yüzleri getirmek olmuş. Mevcut kadrodan 18 operatör seçildi ve yetenekleri zombi savaşlarına göre yeniden yapılandırıldı, artık kendileri REACT üyesi.

Yetenekleri yeniden yapılandırıldığı için bunları zombilere karşı verilen PvE mekanizma içerisinde efektif şekilde kullanabiliyorsunuz. Rook’un zırh plakaları, Finka ve Doc’un iyileştirme yetenekleri orijinali ile aynı. Pulse ve IQ’nun yetenekleri daha önce kalp atışları ve düşman aygıtlarını saptayabilmekti ama burada zombi yuvalarını ve yakındaki cephaneyi algılama olarak değiştirildi. Ayrıca, Siege’de kullanmadığınız operatörleri Extraction’da tekrardan gözden geçirmenizde yarar var çünkü işinize yarayan güncellemeler aldılar. Örneğin Alibi’ın holografik tuzaklarını çok kullanmıyor olabilirsiniz ama Archaean’ları uzak tutmak için mükemmel bir araç.

Operatörler ile ilgili sevdiğim bir diğer geliştirme ise artık karakterlerin seviyesi yükseldikçe özel yeteneklerinin de gelişiyor olması. Nomad’i 7. seviye yaptığınızda pompalıyla Archaean’lara tek atabiliyorsunuz ya da Vigil’ı 10. seviye yaptığınızda sadece kendisini değil çevresindeki takım arkadaşını da görünmez yapıp hareketlerini hızlandırıyor.

Sonuca bağlamadan önce Extraction ile gelen MIA özelliğinden bahsetmek istiyorum. Eğer savaş esnasında ölürseniz o operatörünüz MIA listesine alınıyor. Peki bu ne demek? Bu olunca operatörünüzü kurtarana kadar onu bir daha kullanamıyor ve o görev esnasında kazandığınız XP’leri maalesef alamıyorsunuz. İşin kötüsü kurtarma görevine gittiğinizde yine başarısız olursanız bir operatörünüz daha MIA listesine girebilir. Ancak hepsini kaybetmeniz mümkün değil çünkü oyun size ilk giren operatörü otomatik olarak geri veriyor. Evet, biraz karışık ama kurtartma görevleri oyuna ayrı bir hava katmış ve solo olarak da yapılabiliyor.

Açık konuşmak gerekirse Extraction’ı oynamak oldukça zevkli. Bu arada oyunun PvE olması sizi yanıltmasın çünkü kolay değil. Zombi ve FPS tarzları birleşince ortaya her zaman eğlenceli şeyler çıkmıştır, arkadaşlarınız ile oynamak için bir oyun arıyorsanız Extraction’a bakabilirsiniz.