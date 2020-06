Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası başlıyor

Ubisoft’un geliştirdiği ve Steam ile Uplay mağazaları üzerinden erişilebilen Rainbow Six: Siege, sahip olduğu atmosferi sayesinde birçok oyuncuya ulaşmayı başardı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok oyuncunun severek oynadığı oyunun turnuvaları da seyir zevki yüksek anlara sahne oluyor.

NVIDIA, Ubisoft ve Monster Notebook iş birliğiyle haziran ile ağustos ayları arasında düzenlenecek turnuva da bu aksiyonu Türk oyuncuların ayağına getiriyor. Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası adıyla geçekleştirilecek turnuvaya toplamda 64 takım katılabilecek. Üç aşamada gerçekleştirilecek turnuvanın her aşaması tekli eleme yoluyla sonuçlandırılarak takımlara ulaştıkları sıralamaya göre puan verilecek. Elemeler sonucunda en çok puana ulaşan 8 takım büyük finallerde 40.000 TL’lik ödül havuzundan büyük ödülü kazanmak için yarışacak. Rekabetin doruğa çıkacağı finallerde birinci takım 25.000 TL, ikinci takım 10.000 TL ve üçüncü takım 5.000 TL’lik ödüllerin sahibi olacak.

Turnuva boyunca bütün aşamalar ve büyük finaller NVIDIAGeForceTR Twitch kanalından canlı yayınlanacak. Turnuvanın sunuculuğunu oyun dünyasının yakından tanıdığı YouTube ve Facebook’ta EasterGamersTV kullanıcı adıyla bilinen Mete Özbey yapacak. Yayınlarda Mete Özbey’e oyun dünyasının sevilen yüzleri ve pek çok yayıncı da eşlik edecek.

Günümüz oyunlarında artık 60 FPS yeterli olmuyor ve rekabette geri kalmamak için en az 144 FPS şart görünüyor. Özellikle Rainbow Six: Siege gibi FPS oyunlarında hızlı ekran kartlarının sunduğu yüksek kare hızları rakibi daha çabuk görmeye olanak sağlayarak rakibi vurma şansını artırıyor. Böylece 144 FPS ve üzeri kare hızlarıyla oynayan oyuncular 60 FPS ile oynayanlara göre rekabete bir adım önde başlıyor. NVIDIA, Rainbow Six: Siege’de 144 FPS gibi yüksek değerlere ulaşabilmek için RTX 2060 ve üstü ekran kartı modellerini öneriyor. Şirketin ayrıca “Yüksek FPS Oyun Kazandırır” ismiyle rekabetçi oyunlarda yüksek FPS’in öldürme/ölme oranlarını be ölçüde arttırdığına değinerek yüksek kare hızlarının önemini anlattığı bir çalışması bulunuyor.