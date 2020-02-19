RaisaVanessa defilesinin özel gösterimini Soho House’da gerçekleştirdi

Etkinlikte, koleksiyonlarına 5 ay önce gittikleri ve çok etkilendikleri Marakeş’in ilham olduğunu anlatan Raisa Vanessa, koleksiyonu dört ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını söyledi. Marakeş’in mimarisinden ve renklerinden etkilendiklerini ekleyen Raisa Vanessa, “Defileyi izlerken gurur duyduğumuz bir iş yapmanın mutluluğunu tekrar yaşadık” dedi.

RaisaVanessa FW21 Koleksiyonunda; şehrin egzotik yapısına gönderme yapan mor, pembe, çivit mavisi renkler, palmiye ve leopar figürleri özel çizim desenlerle göze çarpıyor. Renk harmonisi özel degrade baskılı kumaşlarda kendini gösteriyor.

İpek kadife, saten ve parlak dokulu kumaşlar, altın bakır gibi renklerde işleme ve aksesuarlar ile sunuluyor. Özel dokulu kumaşların hayat verdiği tasarımlar feminen ve seksapeli yüksek kalıplarla birleşiyor.



