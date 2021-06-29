Türkiye Rakip gördükleri ailenin üyesini 14 yaşındaki çocuğa öldürtmüşler!

Rakip gördükleri ailenin üyesini 14 yaşındaki çocuğa öldürtmüşler!

Türkiye

Rakip gördükleri ailenin üyesini 14 yaşındaki çocuğa öldürtmüşler!

Adana’da polisin ‘Zümrütyapraklar’ suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 10’u, tutuklandı. Tutuklanan örgüt liderlerinden Tunahan Zümrütyaprak’ın, geçen yıl aynı bölgede rakip gördükleri aileden Fatih Turhaneri'yi, T.Z.Y.’ye (14) öldürttüğü ortaya çıktı.

29 Haziran 2021, Salı 11:34 Son Güncelleme:
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Beycan Zümrütyaprak ile oğlu Tunahan Zümrütyaprak’ın yaptığı 32 kişilik çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Polisin 10 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldığı şüpheliler hakkında 25 Haziran’da yakalama kararı çıkarıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, örgüt liderlerinin de aralarında olduğu 2'si kadın, 29 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerdeki aramalarda ruhsatsız 19 tabanca, 12 av tüfeği, farklı çaplarda 249 fişek, 5 çelik yelek, dürbün ve 37 uyuşturucu hap ele geçirdi.

YASA DIŞI BAHİS, TEFECİLİK, SİLAHLI SALDIRI, ÖLÜMLE TEHDİT 

Soruşturmada Beycan Zümrütyaprak ile örgüt üyelerinin, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde hakimiyet kurmaya çalıştıkları belirlendi. Örgütün, yasa dışı bahis oynatıp yüksek faiz oranlarıyla da ‘tefecilik’ yaptığı, aldığı parayı geri ödeyemeyenlerin ev ve iş yerlerine silahlı saldırılar düzenleyip, bu kişilere şiddet uygulayarak ölümle tehdit ettikleri saptandı.

OĞLUNU HASIMLARININ PEŞİNE TAKTI

Kendi suç örgütünü büyütüp hakim olduğu sahayı genişletmek isteyen Beycan Zümrütyaprak’ın, aynı bölgedeki Turhaneri ailesini kendisine rakip gördüğü, bu nedenle de aralarında çıkan husumetin kan davasına dönüştüğü belirlendi. Zümrütyaprak’ın, oğlu Tunahan Zümrütyaprak’ı özel olarak eğitip bir tetikçiye dönüştürdüğü, sonra da Turhaneri ailesinin yaşadığı Mıdık Mahallesi’ndeki bir eve yerleştirip hasımlarını gözetlettiği tespit edildi.

CİNAYETİ AZMETTİRDİ

Tunahan Zümrütyaprak’ın 24 Nisan 2020’de Fatih Turhaneri'yi, 14 yaşındaki T.Z.Y.’ye öldürttüğü ortaya çıktı. Beycan Zümrütyaprak’ın, olaya ilişkini ifade verenlere, ifadelerini değiştirmeleri için para verdiği, karşı çıkanları ise silah zoruyla susturduğu öne sürüldü.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki şüphelilerden 7’si ifadelerinin ardından serbest kalırken, 22 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Beycan ve Tunahan Zümrütyaprak’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı, diğerleri ise serbest kaldı.

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)

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