Ralph Breaks the Internet zirveye yerleşti

Bu yıl çıkan animasyon filmleri gişede önemli bir başarı yakaladı. Nitekim Ralph Breaks the Internet de bu filmlerden biri. Henüz ülkemizde vizyona girmemiş olan animasyon filmi ABD’de gişede fırtınalar koparmaya devam ediyor.

Çıktığı günden bu yana zirvedeki yerini koruyan Ralph Breaks the Internet, geçtiğimiz hafta sonunda da 16.25 milyon dolarlık hasılatla en çok izlenen film oldu. Dünya genelinde toplamda 258.85 milyon dolarlık hasılata ulaşan yapım, hala pek çok ülkede gösterime girmiş değil.

ABD’de en çok izlenen filmler listesinin ikinci sırasında da bir animasyon filmi yer alıyor. Vizyona girdiği günden bu yana ilk üç dışına çıkmayan Dr. Seuss The Grinch, geçtiğimiz hafta da 15.03 milyon dolarlık hasılatla en çok izlenen 2. film oldu.

Listenin 3. sırasında ise Creed 2 yer alıyor. Rocky serisinden tanıdığımız Apollo Creed’in oğlu Adonis Creed’in hikayesine odaklanan yapım, geçen hafta sonu 9.97 milyon dolarlık hasılata imza attı.

Fantastic Beasts The Crimes of Grindewald ise 6.93 milyon dolarlık hasılatla 4. sırada yer aldı. ABD’de en çok izlenen filmler listesinin son sırasında ise Bohemian Rhapsody bulunuyor. uzun bir süredir vizyonda olan film geçtiğimiz hafta sonu 6.14 milyon dolarlık gişeye imza attı.

Kafalar Karışık en çok izlenen film oldu!