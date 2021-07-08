Mısırlı Ramadan Suphi, futbol kariyerine ülkesinin alt yapısında top koşturarak başladı, 2016’da İngiliz ligi ekiplerinden Stoke City'e gitti. Sonrasında bir başka İngiliz takımda forma giyen Ramadan Suphi, şu anda kendi ülkesinde top koşturuyor…

RAMADAN SUBHİ KİMDİR?

Ramadan Subhi, 23 Ocak 1997'de Mısır'ın Kairo kentinde doğdu. Futbol hayatına ülkesinin ekiplerinden El Ahly'nin alt yapısında başladı. 2014 yılında profesyonel olan Ramadan Subhi, 2016 yılında 5 milyon avro transfer bedeliyle İngiliz ligi ekiplerinden Stoke City'e gitti.

2 yıl sonra da 6,5 milyon avro bedelle bir başka İngiliz ekibi Huddersfield'a yolunu tutan Ramadan Subhi, 2019 yılında eski takımı El Ahly'ye kiralık olarak geri döndü. 2020 yılında Mısır ligi ekiplerinden Pyramids FC'ye 5 milyon avro bonservisle transfer olan Ramadan Subhi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

Sol kanat-forvet pozisyonunda oynayan Ramadan Subhi, 1,83 boyunda ve adı Süper Lig devi Galatasaray’la da anıldı.