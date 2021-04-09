Ramazan alışverişi online yapılacak

Salı sabahı bu yılın ilk sahuru için kalkılacak. Pandemi nedeniyle restoranlar kapalı olduğu için bu yıl kalabalık sofralarda buluşulamayacak. Sofralar evde kurulacak. Sahur, iftar ve iftar sonrası atıştırmalıklar için alışveriş başladı bile. Daha önceki yıllarda çarşıdan alınan ve etten sebzeye, kuruyemişten tatlıya, bakliyattan içeceğe kadar uzayan alışveriş listesini tamamlamak için dijital platformlar devreye girdi. AdColony’nin bin 160 kişiyle yaptığı Ramazan Ayı Alışveriş Tercihleri Araştırması’na göre, Ramazan döneminde en lezzetli yemekleri yapmak ve bayrama en güzel hediyeleri almak için dijital platform kullanımları artmaya başladı.

YEMEKLER EVDE PİŞECEK

Ankete katılanların yüzde 76’sı Ramazan alışverişini yaparken akıllı telefonlarını kullanacağını, yüzde 66’sı ise Ramazan için alışveriş yaparken uygulama içinden alışveriş yapacağını kaydetti. Salgın nedeniyle online teslimat seçeneğinin kullanımındaki artış, Ramazan ayında da şaşırtmayan sonuçlar ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 77’si Ramazan alışverişlerinde eve teslimat seçeneklerini kullanacaklarını belirtirken, en çok yüzde 74 ile market, yüzde 52 ile şekerleme ve yüzde 46 ile kıyafet alışverişi yapacaklarını belirtiyor. Ramazanda ev yemekleri ön plana çıkarken, katılımcıların yüzde 92’si evde yemek yapacaklarını ifade ediyor.