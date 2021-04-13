Her Ramazan bir gelenek haline gelen Ramazan mesajları, bu yıl da unutulmadı. Ramazan'ın ilk günün sevdiklerine farklı 'hayırlı Ramazanlar' mesajları göndermek isteyenler internetten arayışa girdi. Milyonlarca Müslüman birbirlerine en güzel Ramazan mesajlarını iletmek için neredeyse yarışıyor. Henüz aradığı mesajı bulamamış olanlar için en güzel Ramazan mesajlarını derledik. 11 ayın sultanı Ramazan için WhatsApp, Instagram, Twitter ya da diğer mecralardan Hayırlı Ramazan mesajlarını iletmek mümkün. İşte, en güzel 2021'in en güzel, resimli, dualı, anlamlı hoş geldin ramazan mesajları ve yeni kısa ve öz hayırlı Ramazan tebrik mesajları burada!

"Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri cevrilmedigi Rahmet ve Magfiret yüklü Ramazan ayinizi tebrik eder hayirlara vesile olmasini dilerim....

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı

Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

11 Ayın Sultanı Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli olsun, Ramazan ayımız mübarek olsun.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı ramazanlar.

Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoş geldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

Tövbe güvercini kalbe konsun, af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün melekler sizinle, dualarınız kabul, Ramazan ayınız mübarek olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed(sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın mübarek olsun.

Ufak Sofralarınızda Bol ve Bereketli iftarlar Dilerim, Ramazan Ayınızı içten kutlarım.

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgiyle dolup taşmasını dilerim. Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergahına açmaya vesile olsun.. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp rabbimize ulaşması dileği ile ramazanın mübarek olsun.

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle yarabbi cümlemizi…Ramazan ayınız mübarek olsun…

Ey Rabbimiz; bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin… (Bakara, 128) Mübarek ramazan-ı şerifleriniz hayırlı olsun…

Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Ramazan ayının verdiği bereket iftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı ramazanlar.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.