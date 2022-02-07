Ramazan ayı İslam alemi için büyük önem taşıyor ve inananlar bu mübarek ay gelmeden önce hazırlıklarını tamamlıyor. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı, kendi içinde imsak, iftar, sahur ve teravih namazı gibi birçok gelenek ve ibadete yer verirken, yine bin geceden hayırlı olan Kadir Gecesi de Ramazan ayı içinde idrak ediliyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2022 Ramazan ayı tarih bilgileri…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı bu yıl 2 Şubat tarihinde başladı. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ise 2 Nisan tarihinde başlayacak. İnananlar ilk sahuruna 1 Nisan gecesi kalkarken, ilk iftar 2 Nisan Cumartesi günü açılacak.

Kur’an-ı Kerim’in dünyaya indirilmeye başlandığı gece olan ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından “Bin aydan hayırlı gece” olarak bildirilen Kadir gecesi ise 27 Nisan akşamı idrak edilecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 1 Mayıs’ta son orucunu tutan inananlar 2 Mayıs sabahı Ramazan Bayramı’nı kutlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?