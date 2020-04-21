Ramazan ayı pide satışları için açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tarım ve hayvancılık alanında alınan tedbirler, çiftçilere yapılacak destek ödemeleri, ramazan ayı öncesinde gıda ürünlerine yönelik önlemler ve Türkiye’nin gıda stokuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları:

(Tedbirler hakkında) Bizim bugün tarımsal üretimle ilgili alacağımız tedbirler yeni dikim ekim süreciyle ilgili alacağımız tedbirler. Türkiye'nin meyve, sebze,et, sütte herhangi bir sıkıntısı yok. Türkiye çok iyi bir performans göstermiştir. Hem üretim hem de perakende konusundaki karne de mükemmel bir karne. İlk salgının başlaması devamı bu pazartesi itibariyle 2,5 misli bir taleple karşılaşan marketler hazırlıklıydı. Bizim raflarımız boşalmadı. Tüm dükkanların boşaldığı sahneleri Türkiye izlemedi. Birinci derecede tarım , gıdanın kuvvetli olması, perakendenin de uyum sağlaması sayesinde oldu.

Ramazanda pide satışları

Ramazan ayına giriyoruz. 12 ayın satışlarının 4'te biri Ramazan ayında olur. 50 yıldır bu böyle. Sofralara daha çok dikkat edilir. Bu anlamda Ramazan için zaten perakende sektörü hazırlık yapmıştı. Gıda sektörünün de üretim yönü Ramazan'a hazırlıklıdır. Covid'e yönelik de gerekli hazırlıklar yapıldı. Ramazan'a girerken alışverişler yapılacak. Bize bazı mecburiyetler ve sınırlamalar getiriyor. Tüketici için bir eksik olmaması için dün akşam İçişleri Bakanımızla görüştük. Perşembe ve Cuma en yakın markete ulaşmak açısından adım atılmasının önemli olacağını söyledik. Olumlu karşılandı. Bugün ve yarın 20.00 ile 23.00 arasında Ramazan alışverişlerini yapsınlar. En yakın markete diğer iki gün ise saat 09.00 ile 14.00 arasında yapabilirler. Böyle bir düşünce içinde olduk.

Ramazan hassasiyeti açısından son derece olumlu bir gelişme oldu. Türkiye'nin gıda tedariki yeterli. Avrupa'da tarımda birinci dünyada 10'uncu. Stoklanmaya Türkiye'de ihtiyaç yok. Günlük alışverişlerini yapsın vatandaşlarımız. Cumartesi ve pazar marketler kapalı olacak. Pazartesinden itibaren alışverişlerine devam edilecek.

(Fiyatlar hakkında) Tarladan sofraya olan süreçte birden fazla Bakanlık var. Aslında bizim her zaman hedeflediğimiz şu; üreticiyi koruyacağız ancak tüketiciyi de kollayacağız. Bunla ilgili zaman zaman müdahaleler yaptığımızı görüyorsunuz. Patates, soğan, limon ihracatının izne bağlanması gibi durumlar... Dengeyi tutmak gerekiyor. Tüketim varsa tüketeceğiniz ürün olmalı.

Normal zamanda 1,5 yıldır oturtmuştuk. Bazı ürünlerle ilgili tedbirler aldık. İthalatın kısıtlanması kolaylaştırılması, ihracatın da aynı şekilde bazı ürünlerde kısıtlanması ya da kolaylaştırılmasını sağladık. Bazı ürünlerde fiyat artışını görüyoruz. Ancak aradaki lojistik zincirde bazı fırsatçılar olduğunu görüyoruz.

İhracat izne bağlandı

Ticaret Bakanlığımız zaten müdahale ediyor. Biz birçok ürünün depo çıkışını takip ediyoruz. Gereğini yapıyoruz. Limonu izne bağladık, hemen 10 liralardan 4 liralara düştü. İhracatını izne bağlayınca Rusya'da 4-5 dolar oldu. Dünyanın genelinde gıdada arz fazlalığı vardır. Ülkelerin sert tedbirlerinden dolayı bazı ürünlerde sıkıntı olabilir mi konusunu incelemek lazım. Türkiye'de hiçbir ürün grubunda problem yaşanmamıştır.

(Çiftçiler hakkında) Çiftçimiz tarlasına gitmek istiyor. Hasat ve ekim zamanı gitmek istiyor. Tedbirleri aldık. Ekmek unlu mamulleri, veteriner hekimler, bakım merkezleri, un süt balık üretimi yapan tesisler, nakliyesinde çalışanlar, hayvan otlatanlar, ekim dikim sulama ilaçlama yapanlar, satışa hazırlanmasında görevli olanlar. Bu alanlarda gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Problem yaşayanlar il ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilir. Bize gelen bir ya da iki vaka oluyor. O da yerinde çözülebilecek şekilde. G20 Bakanlar Toplantısı'nda tedbirleri nasıl aldığımıza dair diğer bakanlara da anlatıyor olacağım.

(Alım fiyatı hakkında) Çalışma yaptık. Paket haline getireceğiz. Mayıs ilk haftasındaki Kabine Toplantısı'nda açıklamak. Çiftçi ve üreticimiz için düzgün bir fiyat politikası gayreti içindeyiz.

Böyle durumlarda dünyada kaliteye bakılmaz, malı yetiştirelim derler, biz kaliteyi de ön planda tutuyoruz. Cuma akşamı bir yandan ifşalarımızı yaptık. Biz gıda denetimlerimize sonuna kadar devam ediyoruz. Biz halkın sağlığıyla oynayan halkın tüketimine sunan restoran, gıda üretim tesislerinin yanına bırakmayacağız dedik. Çok sıkı biçimde salgın döneminde bile uygulamaya devam ediyoruz. Balda, sucuk salamda, yağda sahtekarlık yapanın canına okuyacağız dedik, yapmaya devam ediyoruz.

(Pide hakkında) Pideyle ilgili çalışma İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Ramazan ayında istenmesi, kokunun duyulması neler yapılabilir bakıyorlar. Belki belli saat öncesi satılması satılmaması konusundaki çalışmayı yürütüyor. Açıklaması olacaktır.

AA





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