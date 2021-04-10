Ramazan ayına 5 özel içecek tarifi

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

1. Midenizi rezene çayı ile rahatlatın:

Uzun açlık süresinin ardından artan besin tüketimi sonucu mide krampları, mide yanması, reflü, hazımsızlık gibi bir takım şikayetlerde artış olabilmektedir. Bu şikayetleri en aza indirebilmek için ramazan ayında tükettiğimiz besinlerin pişirilme yöntemlerine dikkat etmenizde fayda var. Çok yağlı ve kızartılmış yiyecekler yerine ızgara, fırında, haşlama veya buğulama yöntemlerini tercih etmeniz mide ile ilgili sıkıntılarınızı azaltacaktır. Ama bu dikkat etmelerinize rağmen hazımsızlık ve reflü gibi şikayetleriniz varsa, yemekten sonra içeceğiniz rezene çayı ile midenizde rahatlama sağlayabilirsiniz.

2. Sindirim şikayetleriniz için zencefil:

Ev yapımı limonatanın içine katacağınız birkaç yaprak nane ve az miktarda zencefil hem serinlemenize hem de sindirim sisteminizin rahatlamasına destek olacaktır.

Zencefil Smoothie

1 çay bardağı limon suyu

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

1 çay bardağı portakal suyu

½ çay bardağı soğuk su

Tüm malzemeleri iyice karışana kadar rondodan geçiriyoruz. Hepsi bu kadar basit, afiyetle tüketiniz.

3. Ramazanda bağırsak hareketleri azalıyor

Ramazan ayının en büyük problemlerinden birisi kabızlık problemidir. Besin alımının uzun süre olmaması nedeniyle bağırsak hareketlerinde azalma olmakta ve buna bağlı olarak da bir çok kişide kabızlık yaygın olarak görülebilmektedir. Chia tohumu yüksek oranda lif içermesinden dolayı bağırsaklarınızın düzenli çalışmasında ve metabolizmanızın hızlanmasında çok etkilidir. Ara öğününüz için hem bağırsak hareketliliğini sağlayan hem de tatlı isteğinizi bastıran işte size chia tohumu içeren süper bir içecek daha:

Chialı Smoothie

1 su bardağı kefir

1 yemek kaşığı chia

1 çk hindistan cevizi

1 top sade dondurma

8 adet çilek

Chia tohumunu 1 su bardağı kefir içerisinde 1 saat buzdolabında bekletiyoruz ve sonra tüm malzemeleri blendrize ediyoruz.

4. Mineral açığınızı gidermek için naneli sodalı ayran:

Gün içerisinde kaybettiğiniz mineral ve sıvı açığını yerine koymak için iyi bir protein kaynağı olan ve doygunluk sürenizi uzatan evde yoğurttan yapacağınız ayran çok iyi bir tercih olacaktır. Ayranın içerisine birkaç yaprak nane ve su yerine sade maden suyu katarak yemek sonrasında midenizin rahatlamasını da sağlayabilirsiniz.

5. Komposto ile kan şekerini dengeleyin:

Gün içerisinde açlığa bağlı olarak düşen kan şekerinizin çabuk toparlanmasını sağlamak için evde hazırladığınız şekersiz kompostoyu orucunuzu su ile açtıktan sonra tüketebilirsiniz. Böylece kan şekeri düşmesine bağlı yaşayacağınız yorgunluk halini uzaklaştırmış ve toparlanmanızı daha kısa sürede sağlamış olacaksınız. Aynı zamanda şeker eklemeden hazırladığınız komposto sizi rafine şeker alımından koruyarak kilo kontrolünüzü de yapmanızda da fayda sağlayacaktır.



