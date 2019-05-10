Ayların en hayırlısı ile günlerin en hayırlısı bir araya geldi. Bugün Ramazan ayının 5. günü ve mübarek cuma... Milyonlarca kişi maneviyat dolu bu ayda daha fazla sevap kazanmak için camilere gidecek. Müminler camilerde yan yan saf tutmadan önce ise en hayırlı dileklerde bulunmak için birbirlerine en güzel cuma mesajlarını iletecekler. Biz de her zaman olduğu gibi sizlere yardımcı olmak için en güzel derledik...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız mübarek olsun.

Allah’tan bir dua gibi, Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Umutsuzluk yok gün gelir; gül de açar bülbül de öter… Hayırlı cumalarınız olsun.

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun.

ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız mübarek olsun.

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (S.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.